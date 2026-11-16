Hamirpur (Himachal) News: मौतों के असल कारण तलाशेगा स्वास्थ्य विभाग, एमओ को मिलेगी ऑनलाइन ट्रेनिंग

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एमओ की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों (सीएचओ) को दिगित्व ऐप डाउनलोड करवाया जाएगा। फिलहाल सीएचओ को एप का ट्रायल वर्जन उपलब्ध करवाया गया है, ताकि वे इसकी कार्यप्रणाली से परिचित हो सकें।एम्स नई दिल्ली की इस परियोजना के लिए हिमाचल प्रदेश से जिला हमीरपुर का चयन किया गया है। यह परियोजना देश के 18 राज्यों में संचालित की जा रही है और प्रत्येक राज्य से एक जिले को इसमें शामिल किया गया है।इस संबंध में 30 अक्तूबर को हमीरपुर में कार्यशाला भी आयोजित की गई थी, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया था। परियोजना का मुख्य उद्देश्य जिले में होने वाली मौतों के पीछे छिपे वास्तविक संभावित कारणों की पहचान करना और समुदाय स्तर पर विश्वसनीय आंकड़े जुटाना है।इन आंकड़ों का वैज्ञानिक विश्लेषण कर यह पता लगाया जा सकेगा कि जिले के किन क्षेत्रों में कौन-सी बीमारियां या स्वास्थ्य समस्याएं अधिक जानलेवा साबित हो रही हैं। इससे स्वास्थ्य विभाग को क्षेत्र विशेष की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को समझने और उसी के अनुसार स्वास्थ्य सेवाओं की योजना बनाने में मदद मिलेगी।बॉक्सदिगित्व एप में दर्ज होगी जानकारीइस परियोजना के तहत सीएचओ को मृत्यु के कुछ दिनों बाद संबंधित मृतक के घर जाकर परिजनों से बातचीत करनी होगी। इस दौरान मृतक को मृत्यु से पहले दिखाई देने वाले लक्षणों, बीमारी, उपचार और अन्य स्वास्थ्य संबंधी परिस्थितियों की जानकारी जुटाई जाएगी। इसके बाद एकत्रित जानकारी को दिगित्व एप में दर्ज किया जाएगा। पूरी प्रक्रिया में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा निर्धारित टूल्स का इस्तेमाल किया जाएगा।कोटइस परियोजना से समुदाय स्तर पर मौतों से संबंधित विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध होंगे, जिनका वैज्ञानिक विश्लेषण कर यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि जिले के किन क्षेत्रों में कौन-सी बीमारियां अधिक गंभीर रूप ले रही हैं। इससे स्वास्थ्य विभाग को क्षेत्रवार स्वास्थ्य समस्याओं की पहचान करने और उनके अनुरूप बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं एवं योजनाएं तैयार करने में सहायता मिलेगी।