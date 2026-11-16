Hamirpur (Himachal) News: तकनीकी शिक्षा से युवाओं का मोह भंग, सरकारी आईटीआई में 3800 सीटें खाली

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प्रदेश की करीब 136 सरकारी आईटीआई में कुल 14,645 सीटों पर दाखिले होने थे, लेकिन इनमें से महज 10,845 सीटें ही भर पाईं। शेष करीब 3800 सीटें खाली रह गईं। बड़ी संख्या में सीटें खाली रहना तकनीकी शिक्षा विभाग के लिए चिंता का विषय बन गया है।सरकारी आईटीआई में युवाओं को प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन सहित विभिन्न तकनीकी ट्रेडों में प्रशिक्षण दिया जाता है। इन पाठ्यक्रमों का उद्देश्य युवाओं को व्यावहारिक और कौशल आधारित शिक्षा देकर रोजगार के योग्य बनाना है।प्रशिक्षण हासिल करने के बाद युवा विभिन्न औद्योगिक इकाइयों में नौकरी करने के साथ अपना स्वरोजगार भी शुरू कर सकते हैं। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से सरकार प्रदेशभर में आईटीआई का संचालन कर रही है।इन संस्थानों में विभिन्न ट्रेडों के माध्यम से तकनीकी प्रशिक्षण उपलब्ध करवाया जाता है, ताकि युवा अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार कौशल विकसित कर रोजगार के अवसर हासिल कर सकें। इसके बावजूद बड़ी संख्या में सीटें खाली रहना तकनीकी शिक्षा के प्रति युवाओं के घटते रुझान को दर्शाता है।बॉक्सपॉलीटेक्निक और डी-फार्मेसी में भी भी सीटें खालीसरकारी आईटीआई ही नहीं, बल्कि प्रदेश के सरकारी बहुतकनीकी (पॉलीटेक्निक) और डी-फार्मेसी संस्थानों में भी दाखिलों का आंकड़ा उम्मीद के अनुरूप नहीं रहा। वर्तमान शैक्षणिक सत्र में इन संस्थानों में कुल 3530 सीटों पर प्रवेश होना था, लेकिन इनमें से करीब 2868 सीटें ही भर पाईं। इस तरह करीब 662 सीटें खाली रह गईं। बहुतकनीकी और डी-फार्मेसी संस्थानों में प्रवेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड धर्मशाला की ओर से आयोजित पैट (पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा) और लीट (लेटरल एंट्री प्रवेश परीक्षा) के माध्यम से दिया जाता है।कोटआईटीआई में प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद युवा रोजगार हासिल कर सकते हैं, बल्कि अपना स्वरोजगार भी शुरू कर सकते हैं। युवा तकनीकी शिक्षा से जुड़कर अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं।