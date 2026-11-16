Hamirpur (Himachal) News: डाडू में मनाया जनजातीय गौरव दिवस, बिरसा मुंडा को किया नमन

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धासुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया और उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया। विधायक सुरेश कुमार ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा का जीवन संघर्ष, साहस, त्याग और देश के प्रति समर्पण का प्रतीक है। उनका जीवन अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने और अपने समाज की संस्कृति एवं परंपराओं को सुरक्षित रखने की प्रेरणा देता है।बिरसा मुंडा केवल जनजातीय समाज के महानायक ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणास्रोत हैं। उन्होंने कहा कि बिरसा मुंडा के विचार आज भी सामाजिक एकता, समानता, अधिकारों और आत्मसम्मान का संदेश देते हैं।कार्यक्रम के दौरान स्थानीय लोगों ने भी अपने विचार साझा किए और भगवान बिरसा मुंडा के योगदान को याद किया।