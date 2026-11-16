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Hamirpur (Himachal) News: डाडू में मनाया जनजातीय गौरव दिवस, बिरसा मुंडा को किया नमन

Mon, 16 Nov 2026 01:38 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Mon, 16 Nov 2026 01:38 AM IST
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Tribal Pride Day celebrated in Dadu; tribute paid to Birsa Munda
ग्राम पंचायत डाडू में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे विध
भरेड़ी (हमीरपुर)। ग्राम पंचायत डाडू में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें भोरंज विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुरेश कुमार ने विशेष रूप से शिरकत की।
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उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धासुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया और उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया। विधायक सुरेश कुमार ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा का जीवन संघर्ष, साहस, त्याग और देश के प्रति समर्पण का प्रतीक है। उनका जीवन अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने और अपने समाज की संस्कृति एवं परंपराओं को सुरक्षित रखने की प्रेरणा देता है।
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बिरसा मुंडा केवल जनजातीय समाज के महानायक ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणास्रोत हैं। उन्होंने कहा कि बिरसा मुंडा के विचार आज भी सामाजिक एकता, समानता, अधिकारों और आत्मसम्मान का संदेश देते हैं।
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कार्यक्रम के दौरान स्थानीय लोगों ने भी अपने विचार साझा किए और भगवान बिरसा मुंडा के योगदान को याद किया।
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