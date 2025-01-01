Hamirpur (Himachal) News: बड़सर में बीएलओ और पर्यवेक्षकों को दिया प्रशिक्षण

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प्रशिक्षण के दौरान बीएलओ को ऐप पर फॉर्म-6, फॉर्म-7 और फॉर्म-8 अपलोड करने की प्रक्रिया समझाई गई। एसडीएम स्वाति डोगरा ने निर्देश दिए कि सभी पात्र नागरिकों का मतदाता पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए और संबंधित कार्य समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए।उन्होंने पर्यवेक्षकों को अपने अधीनस्थ बीएलओ के कार्यों की नियमित निगरानी करने के निर्देश भी दिए, ताकि पंजीकरण प्रक्रिया में त्रुटियों की गुंजाइश न रहे।प्रशिक्षण सत्र में चुनाव कार्यालय से राज कुमार, जेएओ (आईटी), और प्रवीण संख्याल, डाटा एंट्री ऑपरेटर भी उपस्थित रहे। संवाद