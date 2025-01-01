Hamirpur (Himachal) News: अवाहदेवी-बस्सी रूट पर सीधी बस सेवा न होने से लोग परेशान

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सीधी बस सुविधा के अभाव में आम लोगों को आवाजाही में दिक्कतें पेश आ रही हैं। खासकर रोजाना सफर करने वाले लोगों और विद्यार्थियों को परेशानी झेलनी पड़ती है। वहीं, जरूरी कार्यों के लिए घर से निकलने वाले लोगों को भी परिवहन सुविधा की कमी के कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।स्थानीय लोगों में विजय, प्रकाश, रमन आदि ने हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) प्रबंधन से मांग की है कि अवाहदेवी से बस्सी वाया बगवाड़ा-कंज्याण रूट पर नियमित बस सेवा शुरू की जाए। उनका कहना है कि बस सेवा शुरू होने से ग्रामीणों को राहत मिलेगी और दूसरे स्थानों पर जाकर बस पकड़ने की मजबूरी से छुटकारा मिलेगा।एचआरटीसी हमीरपुर मंडल के मंडलीय प्रबंधक राजकुमार पाठक ने बताया कि अभी तक लोगों की मांग प्राप्त नहीं हुई है। मांग मिलने पर इसे उच्चाधिकारियों के समक्ष उठाया जाएगा।