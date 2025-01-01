Hamirpur (Himachal) News: शिवपुरी धाम से आज निकलेगी दशहरा महोत्सव की शोभायात्रा

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इसमें भगवान श्रीराम, माता सीता और लक्ष्मण के दिव्य रथ सहित विभिन्न देवी-देवताओं की झांकियां आकर्षण का केंद्र रहेंगी। प्रदेश के बाहर से आए 35 कलाकार भी बाजारों और प्रमुख चौक-चौराहों पर प्रस्तुतियां देंगे।शिवपुरी धाम का दशहरा महोत्सव विशालकाय रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों के दहन सहित विभिन्न धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजनों के लिए प्रदेशभर में पहचान रखता है। आध्यात्मिक गुरु स्वामी शेखर सुमन के मार्गदर्शन में हर वर्ष जनसहयोग से इस महोत्सव का आयोजन किया जाता है।इस बार 20 अक्तूबर को समताना में मुख्य कार्यक्रम आयोजित होगा। इसमें लंकापति रावण का 120 फुट ऊंचा पुतला जलाया जाएगा, जबकि कुंभकर्ण और मेघनाद के 50-50 फुट ऊंचे पुतलों का दहन किया जाएगा।इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम और आतिशबाजी भी महोत्सव के प्रमुख आकर्षण रहेंगे।बाक्स:दिव्य रथ में दर्शन देंगे प्रभु श्रीरामनगर शोभायात्रा का शुभारंभ शिवपुरी धाम से पूजा-अर्चना के साथ होगा। इसके बाद शोभायात्रा विभिन्न कस्बों और बाजारों से होते हुए हमीरपुर पहुंचेगी। दिव्य रथ में प्रभु श्रीराम, माता सीता और लक्ष्मण विराजमान होंगे। भगवान गणेश, माता लक्ष्मी, मां काली, भगवान नृसिंह, भगवान शिव के अघोरी स्वरूप, हनुमान, भैरव और रामेश्वर शिवलिंग की झांकियां भी निकाली जाएंगी। धाम के मुख्य आचार्य आशीष शर्मा और केशव शर्मा ने बताया कि शोभायात्रा की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसका उद्देश्य धार्मिक संस्कृति का प्रचार-प्रसार करने के साथ लोगों को दशहरा महोत्सव में शामिल होने का निमंत्रण देना है। उपायुक्त गंधर्वा राठौड़ 20 अक्तूबर को दशहरा महोत्सव के मुख्य आयोजन में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगी।