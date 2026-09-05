Hamirpur (Himachal) News: हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में सर्जिकल ग्लव्ज की किल्लत होगी दूर

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आपूर्ति शुरू होते ही पिछले करीब दो सप्ताह से चली आ रही किल्लत दूर होने की उम्मीद है। ग्लव्ज की कमी के कारण मरीजों को उपचार और विभिन्न चिकित्सा प्रक्रियाओं के दौरान इन्हें बाहर के मेडिकल स्टोर से खरीदना पड़ रहा था।इससे उन्हें अतिरिक्त खर्च उठाने के साथ परेशानी भी हो रही थी। अस्पताल में रोजाना बड़ी संख्या में मरीज उपचार और जांच के लिए पहुंचते हैं। डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के लिए सर्जिकल ग्लव्ज आवश्यक सामग्री है।इसकी नियमित आपूर्ति शुरू होने से मरीजों को इन्हें बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी।कोटसमय-समय पर चिकित्सा सामग्री की खरीद मेडिकल कॉलेज की ओर से की जाती है। सर्जिकल ग्लव्ज भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाए जा रहे हैं।