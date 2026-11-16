Hamirpur (Himachal) News: डेढ़ साल से अधूरे सुरक्षा इंतजाम, ऊहल चौक पर हादसे का डर

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ऐसे में यहां कभी भी हादसा होने की आशंका बनी हुई है। एनएच-03 निर्माण कंपनी ने करीब डेढ़ वर्ष पहले ऊहल चौक के पास सड़क की कटिंग की थी। इसके बाद सड़क किनारे डंगे लगाने और सुरक्षा रेलिंग स्थापित करने का काम शुरू किया गया, लेकिन लंबे समय बीत जाने के बावजूद करीब 100 मीटर हिस्से में यह कार्य अधूरा है।सुरक्षा इंतजाम पूरे न होने से वाहन चालकों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। दिन के समय तो चालक सावधानी बरतकर यहां से गुजर जाते हैं, लेकिन रात के समय रेलिंग न होने से दुर्घटना का खतरा और बढ़ जाता है। विशेषकर अनजान वाहन चालकों के लिए यह हिस्सा जोखिम भरा साबित हो सकता है। यहां वाहनों को मोड़ने में भी दिक्कत आ रही है।स्थानीय लोगों देसराज, अशोक आदि ने एनएच-03 निर्माण कंपनी से मांग की है कि ऊहल चौक के समीप अधूरे पड़े डंगे और सुरक्षा रेलिंग लगाने का कार्य जल्द पूरा करवाया जाए, ताकि किसी संभावित हादसे को टाला जा सके।कोटरेलिंग और डंगे का निर्माण अगले सप्ताह शुरू करने की तैयारी है। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखा जा रहा है।