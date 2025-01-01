फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Hamirpur (Himachal) News ›   Prince Dogra, and the duo of Shubham and Vihan, secure first place in Yoga.

Hamirpur (Himachal) News: योग में प्रिंस डोगरा और शुभम-विहान की जोड़ी प्रथम

Sat, 17 Oct 2026 01:36 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Sat, 17 Oct 2026 01:36 AM IST
विज्ञापन
Prince Dogra, and the duo of Shubham and Vihan, secure first place in Yoga.
कांगू स्कूल में जिला स्तरीय सांस्कृतिक एवं इंडोर खेलकूद प्रतियोगिता के दौरान विजेता खिलाड़ियों
हमीरपुर। अंडर-14 जिला स्तरीय सांस्कृतिक एवं इंडोर खेलकूद प्रतियोगिता के पारंपरिक एवं कलात्मक योग के एकल वर्ग में प्रिंस डोगरा ने प्रथम स्थान हासिल किया। युगल वर्ग में शुभम और विहान की जोड़ी पहले स्थान पर रही।
विज्ञापन

रिदमिक योगासन के युगल वर्ग में भी शुभम और विहान ने बाजी मारी। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कांगू में शुक्रवार को प्रतियोगिता का शुभारंभ एसडीएम नादौन निशांत शर्मा ने किया। उन्होंने खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन करने और खेलों को कॅरिअर के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित किया।
विज्ञापन

जिला सहायक प्रारंभिक खेल शिक्षा अधिकारी अश्वनी कुमार ने बताया कि प्रतियोगिता में जिले के छह ब्लॉकों के 270 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इसमें योग, भाषण, एकल गान, शास्त्रीय संगीत, समूह गान और एकांकी सहित विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियां करवाई जा रही हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

इसके अलावा ताइक्वांडो, शतरंज और कुराश के मुकाबले भी आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि 18 और 19 तारीख को स्कूल में छात्रा वर्ग की प्रतियोगिता शुरू होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed