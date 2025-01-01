Hamirpur (Himachal) News: योग में प्रिंस डोगरा और शुभम-विहान की जोड़ी प्रथम

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रिदमिक योगासन के युगल वर्ग में भी शुभम और विहान ने बाजी मारी। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कांगू में शुक्रवार को प्रतियोगिता का शुभारंभ एसडीएम नादौन निशांत शर्मा ने किया। उन्होंने खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन करने और खेलों को कॅरिअर के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित किया।जिला सहायक प्रारंभिक खेल शिक्षा अधिकारी अश्वनी कुमार ने बताया कि प्रतियोगिता में जिले के छह ब्लॉकों के 270 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इसमें योग, भाषण, एकल गान, शास्त्रीय संगीत, समूह गान और एकांकी सहित विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियां करवाई जा रही हैं।इसके अलावा ताइक्वांडो, शतरंज और कुराश के मुकाबले भी आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि 18 और 19 तारीख को स्कूल में छात्रा वर्ग की प्रतियोगिता शुरू होगी।