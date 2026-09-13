Hamirpur (Himachal) News: सेवा कार्यों के साथ मनाया जाएगा प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन

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जिला भाजपा अध्यक्ष राकेश ठाकुर ने आगामी कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए कहा कि इस दौरान मंदिरों की साफ-सफाई, रक्तदान शिविर और जरूरतमंद व गरीब लोगों की सहायता सहित विभिन्न सेवा कार्य किए जाएंगे।उन्होंने कार्यकर्ताओं से पार्टी की ओर से सौंपी गई जिम्मेदारियों को ईमानदारी और समर्पण के साथ समय पर पूरा करने का आह्वान किया। जिला सह प्रभारी प्रियव्रत शर्मा ने भी कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।बैठक में भोरंज मंडल अध्यक्ष अशोक कुमार, समीरपुर मंडल अध्यक्ष अभयवीर सिंह लवली, पूर्व विधायक कमलेश कुमारी व अनिल धीमान, जिला परिषद अध्यक्ष अनीता शर्मा, विजय बहल सहित दोनों मंडलों के कार्यकर्ता उपस्थित रहे।बैठक के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने भोरंज के बस्सी चौक पर प्रदेश सरकार के खिलाफ धरना-प्रदर्शन किया और नीतियों के विरोध में नारेबाजी की।