Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Hamirpur (Himachal) News ›   Naman Kumar emerged victorious in the badminton competition.

Hamirpur (Himachal) News: बैडमिंटन प्रतियोगिता में नमन कुमार ने मारी बाजी

Mon, 16 Nov 2026 01:34 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Mon, 16 Nov 2026 01:34 AM IST
विज्ञापन
गलोड़ (हमीरपुर)। खाटू श्याम युवा क्लब के तत्वावधान में गलोड़ में बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें क्षेत्र के 20 खिलाड़ियों ने भाग लेकर अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया।
विज्ञापन

प्रतियोगिता में नमन कुमार ने शानदार खेल दिखाते हुए प्रथम स्थान हासिल किया। उन्हें 3100 रुपये की नकद राशि देकर सम्मानित किया गया। वहीं, इरफान दूसरे स्थान पर रहे और उन्हें 2100 रुपये की नकद राशि प्रदान की गई।
विज्ञापन

इससे पहले बीडीसी सदस्य रजनीश कौशल ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि खेल युवाओं के शारीरिक और मानसिक विकास में अहम भूमिका निभाते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

खेलों से अनुशासन, आपसी सहयोग और टीम भावना का विकास होता है। उन्होंने युवाओं से पढ़ाई के साथ-साथ खेल गतिविधियों में भी बढ़-चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया। प्रतियोगिता के समापन अवसर पर संजीव कुमार शर्मा, धर्म चंद, मनजीत, होशियार सिंह गौतम सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed