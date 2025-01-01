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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Hamirpur (Himachal) News ›   Kohli-Pakka Bharo road to be transformed at a cost of 8.70 crore

Hamirpur (Himachal) News: कोहली-पक्का भरो सड़क की 8.70 करोड़ से बदलेगी तस्वीर

Sat, 17 Oct 2026 01:40 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Sat, 17 Oct 2026 01:40 AM IST
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हमीरपुर। कोहली से पक्का भरो सड़क पर अब सफर आसान होने की उम्मीद जगी है। लंबे समय से गड्ढों की मार झेल रहे इस मार्ग की दशा सुधारने के लिए लोक निर्माण विभाग ने टारिंग का काम शुरू कर दिया है।
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करीब 8 करोड़ 70 लाख रुपये की लागत से लगभग नौ किलोमीटर लंबी सड़क को दुरुस्त किया जाएगा। पहले भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के अधीन रही इस सड़क को अब लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया है।
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इसके बाद विभाग ने मरम्मत कार्य शुरू कर दिया है। सड़क की टारिंग के साथ नालियों का निर्माण भी किया जाएगा, ताकि बारिश के पानी की निकासी बेहतर तरीके से हो सके।
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पैदल चलने वालों की सुविधा और सुरक्षा के लिए करीब एक किलोमीटर लंबा फुटपाथ भी बनाया जाएगा। यह फुटपाथ निर्माणाधीन बस अड्डे से नालटी बाईपास तक बनेगा।
गौरतलब है कि सड़क पर जगह-जगह गड्ढे होने के कारण वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। खराब सड़क के चलते दुर्घटनाओं का खतरा भी बना रहता था।
स्थानीय लोग और वाहन चालक लंबे समय से मार्ग की मरम्मत की मांग कर रहे थे। अब टारिंग का काम शुरू होने से लोगों को खस्ताहाल सड़क से जल्द राहत मिलने की उम्मीद जगी है।

कोट
जल निकासी की व्यवस्था बेहतर होने और फुटपाथ बनने से यातायात पहले से सुचारू होगा। लोगों को बेहतर सड़क मुहैया करवाई जाएगी। -संजय कटोच, एसडीओ, लोक निर्माण विभाग हमीरपुर
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