Hamirpur (Himachal) News: आठ हजार श्रद्धालुओं ने किए बालयोगी के दर्शन
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Mon, 07 Sep 2026 01:25 AM IST
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दियोटसिद्ध(हमीरपुर)। उत्तर भारत के प्रसिद्ध सिद्धपीठ बाबा बालकनाथ मंदिर दियोटसिद्ध में बरसात का असर श्रद्धालुओं की आमद पर साफ दिखाई दे रहा है। लगातार बारिश और खराब मौसम के कारण बाहरी राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में भारी कमी आई है।
रविवार को करीब आठ हजार श्रद्धालुओं ने बाबा के दरबार में माथा टेककर आशीर्वाद लिया। सामान्य तौर पर रविवार को दियोटसिद्ध में श्रद्धालुओं की अच्छी-खासी भीड़ रहती है, लेकिन इन दिनों बरसात के चलते संख्या में गिरावट आई है।
बारिश के कारण कई श्रद्धालु यात्रा का कार्यक्रम टाल रहे हैं। इसका असर मंदिर परिसर के साथ स्थानीय बाजार के कारोबार पर भी पड़ा है। श्रद्धालुओं की संख्या कम होने से प्रसाद, खाने-पीने और अन्य सामान की बिक्री प्रभावित हुई है। स्थानीय दुकानदारों का कारोबार भी बारिश के कारण मंदा पड़ा है।
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कोट
मंदिर में आठ हजार श्रद्धालुओं ने बाबा बालकनाथ के दर्शन किए। मंदिर न्यास की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुचारु रखी जा रही हैं। -राजेश शर्मा, मंदिर अधिकारी, बाबा बालक नाथ दियोटसिद्ध
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रविवार को करीब आठ हजार श्रद्धालुओं ने बाबा के दरबार में माथा टेककर आशीर्वाद लिया। सामान्य तौर पर रविवार को दियोटसिद्ध में श्रद्धालुओं की अच्छी-खासी भीड़ रहती है, लेकिन इन दिनों बरसात के चलते संख्या में गिरावट आई है।
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बारिश के कारण कई श्रद्धालु यात्रा का कार्यक्रम टाल रहे हैं। इसका असर मंदिर परिसर के साथ स्थानीय बाजार के कारोबार पर भी पड़ा है। श्रद्धालुओं की संख्या कम होने से प्रसाद, खाने-पीने और अन्य सामान की बिक्री प्रभावित हुई है। स्थानीय दुकानदारों का कारोबार भी बारिश के कारण मंदा पड़ा है।
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मंदिर में आठ हजार श्रद्धालुओं ने बाबा बालकनाथ के दर्शन किए। मंदिर न्यास की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुचारु रखी जा रही हैं। -राजेश शर्मा, मंदिर अधिकारी, बाबा बालक नाथ दियोटसिद्ध