Hamirpur (Himachal) News: पानी की खातरी में डूबने से तीन साल के मासूम की मौत

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सुजानपुर (हमीरपुर)। थाना सुजानपुर के तहत रंगड़ पंचायत के टपरा गांव में रविवार को एक दर्दनाक हादसे में तीन साल के मासूम शिवांश की पानी की खातरी में डूबने से मौत हो गई। हादसे के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।शिवांश रविवार को घर के आंगन में खेल रहा था। खेलते-खेलते वह घर के पास बनी पानी की खातरी के पास पहुंच गया और अचानक उसमें गिर गया।परिजनों को जब उसके खातरी में गिरने का पता चला तो उन्होंने तुरंत उसे बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। हादसे की सूचना मिलते ही सुजानपुर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने बच्चे के शव को अधिकार क्षेत्र में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज हमीरपुर भेज दिया है।सोमवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा। मासूम की मौत के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। गांव में भी शोक की लहर है।