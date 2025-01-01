Hamirpur (Himachal) News: बलोह में महिला ग्राम सभा, नशामुक्त समाज का लिया संकल्प

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सभा में 12 से 17 वर्ष आयु वर्ग की लड़कियों ने भाषण के माध्यम से महिला सशक्तिकरण पर अपने विचार प्रस्तुत किए। सहकारी बैंक के प्रबंधक ने महिलाओं को बैंक की विभिन्न नीतियों, ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाव और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी।उन्होंने प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के लाभ भी बताए। कार्यक्रम में छह महिला मंडलों ने भाग लिया। महिला मंडलों ने सामूहिक गायन, नृत्य और महिला सशक्तिकरण पर आधारित नाटिका प्रस्तुत की। कार्यक्रम के अंत में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले महिला मंडल को सम्मानित किया गया।प्रधान लता देवी ने कहा कि महिला ग्राम सभाएं महिलाओं को जागरूक और सशक्त बनाने के साथ सामाजिक बुराइयों के खिलाफ एकजुट करने का प्रभावी माध्यम हैं। उन्होंने महिला मंडलों और पंचायत की महिलाओं से पंचायत के विकास कार्यों में सहयोग देने की अपील की।