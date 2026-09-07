Hamirpur (Himachal) News: सनाही कलां पेयजल किल्लत, 100 परिवार परेशान

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गांव में कांगू स्थित जल भंडारण टैंक से पानी पहुंचाया जाता है। ग्रामीणों के अनुसार पाइपलाइन का व्यास कम और परिवारों की संख्या अधिक होने के कारण सभी घरों तक पर्याप्त पानी नहीं पहुंचता।कुछ परिवारों को एक-दो बाल्टी पानी ही मिल पाता है। सनाही कलां निवासी सुनील कुमार ने बताया कि उन्हें करीब दो साल से नियमित पेयजल आपूर्ति नहीं मिली है।ग्रामीणों के अनुसार विभाग ने करीब 14 वर्ष पहले एक इंच की जगह सवा इंच पाइपलाइन बिछाई थी लेकिन समस्या जस की तस है। करीब 100 परिवारों के लिए गांव में केवल एक हैंडपंप है। यहां से महिलाओं और बच्चों को पानी ढोने में परेशानी होती है। पेयजल संकट से घरेलू कामकाज के साथ बच्चों की पढ़ाई और नौकरीपेशा लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित हो रही है।ग्रामीण राजकुमारी, वीरांगना सुमना देवी, सीमा कुमारी, सुनील कुमार और अमरजीत सहित अन्य ने विभाग से गांव का मौका निरीक्षण कर स्थायी समाधान की मांग की है। उन्होंने कहा कि यदि पाइपलाइन से पर्याप्त पानी पहुंचाना संभव नहीं है तो गांव के बीच हैंडपंप लगाया जाए।विभागीय अधिकारी जल्द ही सनाही कलां का मौका निरीक्षण करेंगे। समस्या का जायजा लेने के बाद प्राथमिकता के आधार पर उचित समाधान किया जाएगा, ताकि ग्रामीणों को पेयजल की परेशानी न हो। -रोहित धीमान, अधिशासी अभियंता, जल शक्ति विभाग नादौन