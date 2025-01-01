Hamirpur (Himachal) News: आईटीआई लंबलू में आधुनिक ऑटोमोबाइल तकनीक सीखने का इंतजार

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ऐसे में प्रशिक्षुओं और अनुदेशकों को प्रशिक्षण शुरू होने का इंतजार है। इस पहल के तहत हुंडई मोटर इंडिया की ओर से संस्थान को एक वाहन उपलब्ध करवाया जाएगा, जिससे प्रशिक्षुओं को वास्तविक ऑटोमोबाइल सिस्टम पर काम करने और वाहनों की तकनीकी बारीकियां समझने का अवसर मिलेगा।इससे पहले कंपनी संस्थान को इंजन मॉडल, वर्कशॉप फर्नीचर, प्रोजेक्टर सहित अन्य तकनीकी उपकरण उपलब्ध करवा चुकी है। इन संसाधनों के माध्यम से प्रशिक्षुओं को व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाना है।एमएमवी ट्रेड के प्रशिक्षुओं के लिए छह माह का विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया जाएगा। इसमें आधुनिक ऑटोमोबाइल तकनीक, इंजन सिस्टम और वर्कशॉप में होने वाले विभिन्न प्रैक्टिकल कार्यों की जानकारी दी जाएगी।एमएमवी ट्रेड से पास आउट होने वाले विद्यार्थी अपनी इच्छानुसार इस विशेष कोर्स में प्रवेश ले सकेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रशिक्षुओं को उद्योग की जरूरतों के अनुरूप तकनीकी दक्षता प्रदान करना है, ताकि वे आधुनिक वाहनों की कार्यप्रणाली समझकर रोजगार के बेहतर अवसर हासिल कर सकें।कोटकुछ सामान उपलब्ध हो गया है। प्रशिक्षण के लिए तिथि जल्द ही निर्धारित होगी।