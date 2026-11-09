Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Hamirpur (Himachal) News ›   Government should promptly settle outstanding liabilities and bills: Association

लंबित देनदारियों और बिलों का शीघ्र भुगतान करे सरकार : संघ

Tue, 10 Nov 2026 07:27 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Tue, 10 Nov 2026 07:27 AM IST
विज्ञापन
हिम-आंचल पेंशनर्स संघ ने बैठक में पेंशनरों के मुद्दों और समस्याओं पर चर्चा
विज्ञापन


संवाद न्यूज एजेंसी

हमीरपुर। हिम-आंचल पेंशनर्स संघ की जिला इकाई ने सरकार से पेंशनरों की लंबित आर्थिक देनदारियों और चिकित्सा बिलों का शीघ्र भुगतान करने की मांग उठाई है। पेंशनर भवन हमीरपुर में जिला प्रधान देव राज पटियाल की अध्यक्षता में आयोजित मासिक बैठक में पेंशनरों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।
बैठक में सरकार की ओर से पांच फीसदी महंगाई राहत की किस्त जारी करने पर मुख्यमंत्री का आभार जताया। साथ ही अन्य लंबित देनदारियों का भुगतान जल्द करने का आग्रह किया। प्रदेशाध्यक्ष केसी गौतम ने पेंशनरों से अपने जीवित प्रमाण पत्र जल्द कोषागार कार्यालय में जमा करवाने की अपील की। उन्होंने कहा कि 24 अक्तूबर को सचिवालय में निदेशक कोषागार एवं विशेष वित्त सचिव के साथ हुई बैठक में लंबित चिकित्सा बिलों और अन्य वित्तीय देनदारियों का मामला उठाया था।
विज्ञापन

इस दौरान चिकित्सा बिलों के भुगतान के लिए जल्द बजट जारी करने का आश्वासन मिला है। उन्होंने कहा कि जीवित प्रमाण पत्र जमा करवाने में किसी पेंशनर को परेशानी आ रही है तो वह संघ पदाधिकारियों को इसकी जानकारी दे, ताकि समस्या का समाधान करवाया जा सके। बैठक में संघ की सदस्यता बढ़ाने और संगठन को मजबूत करने का भी आह्वान किया। इस अवसर पर मुख्य संरक्षक योगराज शर्मा, वित्त सचिव शंभू राम जसवाल, मुख्य संगठन सचिव पुरुषोत्तम दास शर्मा, वरिष्ठ उपप्रधान रंजीत सिंह ठाकुर, जगदीश चंद शर्मा, राज कुमार पटियाल, राज कुमार चौधरी सहित अन्य पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed