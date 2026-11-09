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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Hamirpur (Himachal) News ›   The entire district relies on the medical college for sterilization procedures; the facility is not available at other hospitals.

Hamirpur (Himachal) News: नसबंदी के लिए मेडिकल कॉलेज पर निर्भर पूरा जिला, बाकी अस्पतालों में सुविधा नहीं

Tue, 10 Nov 2026 07:24 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Tue, 10 Nov 2026 07:24 AM IST
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पांच साल में 2096 लोगों ने अपनाया परिवार नियोजन, 2092 महिलाएं और केवल चार पुरुष आए आगे
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संवाद न्यूज एजेंसी
हमीरपुर। जिले में परिवार नियोजन के लिए नसबंदी करवाने के लिए लोगों को मेडिकल कॉलेज हमीरपुर का ही रुख करना पड़ रहा है। जिले के अन्य सरकारी अस्पतालों में नसबंदी की सुविधा उपलब्ध नहीं है। ऐसे में ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों के लोगों को इस सुविधा के लिए लंबी दूरी तय कर मेडिकल कॉलेज पहुंचना पड़ रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के दावों के बीच जिले में नसबंदी की सुविधा का एक ही संस्थान तक सीमित होना लोगों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। पिछले पांच वर्षों में जिले में कुल 2096 लोगों ने नसबंदी करवाकर परिवार नियोजन अपनाया है। इनमें 2092 महिलाएं और महज चार पुरुष शामिल हैं। परिवार नियोजन की जिम्मेदारी अब भी मुख्य रूप से महिलाओं पर ही है। वहीं, नसबंदी की बढ़ती संख्या के बावजूद अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में इसकी सुविधा उपलब्ध नहीं होने से मेडिकल कॉलेज पर निर्भरता बनी हुई है। लोगों ने स्वास्थ्य विभाग से मेडिकल कॉलेज के अलावा अन्य अस्पतालों में सुविधा शुरू करने की मांग की है। सुविधा शुरू होने से लोगों को घर के नजदीक उपचार मिल सकेगा। साथ ही मेडिकल कॉलेज पर निर्भरता कम होगी और परिवार नियोजन सेवाओं का दायरा भी बढ़ेगा।

बॉक्स पिछले कुछ सालों में नसबंदी का आंकड़ा

वर्ष 2022-23 में जिले में 184 नसबंदी हुई थीं। वर्ष 2023-24 में यह संख्या बढ़कर 460 हो गई। वर्ष 2024-25 में 538 और वर्ष 2025-26 में 637 लोगों ने नसबंदी करवाई। वहीं, वर्ष 2026-27 में अब तक 277 लोग इस प्रक्रिया को अपना चुके हैं। पांच वर्षों में 2092 महिलाओं ने नसबंदी करवाई, जबकि केवल चार पुरुष ही आगे आए। कोट
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-नसबंदी के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाते हैं। फिलहाल मेडिकल कॉलेज में नसबंदी करवाई जाती है। अन्य अस्पतालों में सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रयासरत हैं।-डॉ. सतीश कुमार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हमीरपुर
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