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Hamirpur (Himachal) News: सम्मू ताल का बदला स्वरूप, आस्था और पर्यटन का बनेगा संगम

Tue, 10 Nov 2026 06:54 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Tue, 10 Nov 2026 06:54 AM IST
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Transformed Sammu Tal set to become a confluence of faith and tourism
उपमंडल भोरंज के सम्मू ताल का बदला स्वरूप। स्रोत : जागरूक पाठक
विकास की बात
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4.50 करोड़ से हो रहा ताल का सौंदर्यीकरण, अब तक 96 फीसदी पूरा, तीन हट बनाएं
संवाद न्यूज एजेंसी
भोरंज (हमीरपुर)। कभी गाद, झाड़ियों और घास से घिरा रहने वाला सम्मू ताल अब नए और आकर्षक रूप में निखरकर सामने आ रहा है। करीब साढ़े चार करोड़ रुपये की लागत से किए जा रहे सौंदर्यीकरण कार्य ने इस ऐतिहासिक तालाब की तस्वीर बदल दी है। अब यह स्थल जल्द ही आस्था, पर्यटन और मनोरंजन के खूबसूरत संगम के रूप में विकसित होने जा रहा है। परियोजना का करीब 96 फीसदी काम पूरा हो चुका है।
लोक निर्माण विभाग ने 15 से 20 दिनों के भीतर काम पूर्ण करने का लक्ष्य रखा है। सम्मू ताल परिसर में सबसे बड़ा आकर्षण भगवान शिव की 22 फीट ऊंची और 16 फीट चौड़ी भव्य प्रतिमा है। विशेष रूप से केरल से मंगवाई गई इस प्रतिमा को देखकर श्रद्धालु और पर्यटक आध्यात्मिक अनुभूति के साथ परिसर की सुंदरता का आनंद ले सकेंगे। प्रतिमा की स्थापना से इस स्थल को धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में नई पहचान मिलने की उम्मीद है।
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परिसर को आकर्षक बनाने के लिए यहां तीन हट, एक शौचालय और लोगों के बैठने के लिए करीब 50 बेंच स्थापित किए गए हैं। रंग-बिरंगे फूलों और सजावटी पौधों से परिसर को खूबसूरत बनाया गया है। वहीं, सैर-सपाटे के लिए पैदल फुटपाथ और बच्चों के मनोरंजन के लिए झूलों की व्यवस्था भी की है। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए फव्वारा बनाया गया है, जबकि मछलियों के संरक्षण के लिए अलग से ताल विकसित किया गया है।
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बॉक्स
दो साल पहले शुरू हुआ था काम
सम्मू ताल के सौंदर्यीकरण की मांग लंबे समय से उठ रही थी। विभिन्न पंचायतों की ओर से कई बार प्रस्ताव भेजे जाने के बाद करीब दो वर्ष पूर्व इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर काम शुरू हुआ। अब निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। परिसर में बिजली कनेक्शन, फव्वारे को चालू करने सहित कुछ अन्य छोटे कार्य शेष हैं।

कोट
सम्मू ताल का सौंदर्यीकरण कार्य जल्द पूरा होगा। यह पर्यटकों को भी अपनी ओर आकर्षित करेगा। -जेपी नायक, अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग भोरंज
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