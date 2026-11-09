Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Hamirpur (Himachal) News ›   Avahadevi Mata Temple lift hangs in balance due to lack of budget

Hamirpur (Himachal) News: बजट के अभाव में अधर में लटकी अवाहदेवी माता मंदिर की लिफ्ट

Tue, 10 Nov 2026 07:17 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Tue, 10 Nov 2026 07:17 AM IST
विज्ञापन
Avahadevi Mata Temple lift hangs in balance due to lack of budget
अवाहदेवी माता मंदिर में प्रस्तावित लिफ्ट निर्माण। संवाद
तीन करोड़ के खर्च का अनुमान, श्रद्धालुओं ने की जल्द निर्माण की मांग
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
अवाहदेवी (हमीरपुर)। अवाहदेवी माता मंदिर में श्रद्धालुओं को राहत देने के उद्देश्य से प्रस्तावित लिफ्ट परियोजना डेढ़ वर्ष बीत जाने के बाद भी धरातल पर नहीं उतर पाई है। करीब तीन करोड़ रुपये की लागत वाली यह महत्वाकांक्षी योजना फिलहाल बजट के इंतजार में अटकी हुई है। जिस परियोजना को श्रद्धालुओं की सुविधा और मंदिर तक सुगम पहुंच के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा था, उसका काम शुरुआती उत्साह के बाद ठप पड़ गया। करीब डेढ़ वर्ष पहले मंदिर कमेटी ने लिफ्ट लगाने के लिए बड़े स्तर पर प्रयास शुरू किए थे। शुरुआत में निर्माण कार्य भी तेजी से आगे बढ़ा। वर्ष 2025 में हुई भारी बारिश और भूस्खलन ने इस परियोजना की राह में बड़ी बाधा खड़ी कर दी।

निर्माण स्थल पर भारी मात्रा में मलबा जमा होने से काम प्रभावित हुआ। इसके बाद पहले मलबा हटाने और फिर निर्माण स्थल को सुरक्षित बनाने के लिए सुरक्षा दीवारों यानी डंगों का निर्माण करवाया गया। अब सुरक्षा संबंधी कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन लिफ्ट लगाने का वास्तविक निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है। मंदिर कमेटी के अनुसार लिफ्ट परियोजना पर करीब तीन करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। इतनी बड़ी धनराशि जुटाना कमेटी के लिए आसान नहीं है। यही वजह है कि परियोजना अब आर्थिक सहायता की राह देख रही है। कमेटी ने सांसद अनुराग सिंह ठाकुर के माध्यम से इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए आर्थिक मदद की मांग उठाई है। हालांकि, बजट उपलब्ध होने और निर्माण कार्य दोबारा शुरू होने को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। बुजुर्गों, दिव्यांगों और शारीरिक रूप से असमर्थ लोगों को आज भी कठिन चढ़ाई का सामना करना पड़ रहा है।
विज्ञापन


मंदिर में आने वाला हर श्रद्धालु माता के दरबार तक आसानी से पहुंच सके, यह सुनिश्चित करना जरूरी है। अब जरूरत केवल आश्वासनों की नहीं, बल्कि ठोस पहल और समयबद्ध कार्ययोजना की है। -कश्मीर सिंह, निवासी सरेड़ा
विज्ञापन
विज्ञापन


अवाहदेवी माता मंदिर आस्था का प्रतीक है। काफी संख्या में श्रद्धालु यहां पर आते हैं। श्रद्धालुओं को लिफ्ट की सुविधा मिलनी चाहिए।-राघवीर सिंह, निवासी घरौन


शुरू में तो लिफ्ट के निर्माण में तेजी थी, फिर काम लटक गया है। उम्मीद है कि जल्द लिफ्ट का निर्माण पूरा होगा।-केहर सिंह, निवासी चंबोह

कोट

बजट का प्रावधान करवाया जा रहा है। जल्द ही लोगों को लिफ्ट की सुविधा मिलेगी।-रमेश चंद गुलेरिया, प्रधान, अवाहदेवी माता मंदिर कमेटी

अवाहदेवी माता मंदिर में प्रस्तावित लिफ्ट निर्माण। संवाद

अवाहदेवी माता मंदिर में प्रस्तावित लिफ्ट निर्माण। संवाद

अवाहदेवी माता मंदिर में प्रस्तावित लिफ्ट निर्माण। संवाद

अवाहदेवी माता मंदिर में प्रस्तावित लिफ्ट निर्माण। संवाद

अवाहदेवी माता मंदिर में प्रस्तावित लिफ्ट निर्माण। संवाद

अवाहदेवी माता मंदिर में प्रस्तावित लिफ्ट निर्माण। संवाद

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed