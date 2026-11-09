Hamirpur (Himachal) News: बजट के अभाव में अधर में लटकी अवाहदेवी माता मंदिर की लिफ्ट

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संवाद न्यूज एजेंसीअवाहदेवी (हमीरपुर)। अवाहदेवी माता मंदिर में श्रद्धालुओं को राहत देने के उद्देश्य से प्रस्तावित लिफ्ट परियोजना डेढ़ वर्ष बीत जाने के बाद भी धरातल पर नहीं उतर पाई है। करीब तीन करोड़ रुपये की लागत वाली यह महत्वाकांक्षी योजना फिलहाल बजट के इंतजार में अटकी हुई है। जिस परियोजना को श्रद्धालुओं की सुविधा और मंदिर तक सुगम पहुंच के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा था, उसका काम शुरुआती उत्साह के बाद ठप पड़ गया। करीब डेढ़ वर्ष पहले मंदिर कमेटी ने लिफ्ट लगाने के लिए बड़े स्तर पर प्रयास शुरू किए थे। शुरुआत में निर्माण कार्य भी तेजी से आगे बढ़ा। वर्ष 2025 में हुई भारी बारिश और भूस्खलन ने इस परियोजना की राह में बड़ी बाधा खड़ी कर दी।निर्माण स्थल पर भारी मात्रा में मलबा जमा होने से काम प्रभावित हुआ। इसके बाद पहले मलबा हटाने और फिर निर्माण स्थल को सुरक्षित बनाने के लिए सुरक्षा दीवारों यानी डंगों का निर्माण करवाया गया। अब सुरक्षा संबंधी कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन लिफ्ट लगाने का वास्तविक निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है। मंदिर कमेटी के अनुसार लिफ्ट परियोजना पर करीब तीन करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। इतनी बड़ी धनराशि जुटाना कमेटी के लिए आसान नहीं है। यही वजह है कि परियोजना अब आर्थिक सहायता की राह देख रही है। कमेटी ने सांसद अनुराग सिंह ठाकुर के माध्यम से इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए आर्थिक मदद की मांग उठाई है। हालांकि, बजट उपलब्ध होने और निर्माण कार्य दोबारा शुरू होने को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। बुजुर्गों, दिव्यांगों और शारीरिक रूप से असमर्थ लोगों को आज भी कठिन चढ़ाई का सामना करना पड़ रहा है।मंदिर में आने वाला हर श्रद्धालु माता के दरबार तक आसानी से पहुंच सके, यह सुनिश्चित करना जरूरी है। अब जरूरत केवल आश्वासनों की नहीं, बल्कि ठोस पहल और समयबद्ध कार्ययोजना की है। -कश्मीर सिंह, निवासी सरेड़ाअवाहदेवी माता मंदिर आस्था का प्रतीक है। काफी संख्या में श्रद्धालु यहां पर आते हैं। श्रद्धालुओं को लिफ्ट की सुविधा मिलनी चाहिए।-राघवीर सिंह, निवासी घरौनशुरू में तो लिफ्ट के निर्माण में तेजी थी, फिर काम लटक गया है। उम्मीद है कि जल्द लिफ्ट का निर्माण पूरा होगा।-केहर सिंह, निवासी चंबोहकोटबजट का प्रावधान करवाया जा रहा है। जल्द ही लोगों को लिफ्ट की सुविधा मिलेगी।-रमेश चंद गुलेरिया, प्रधान, अवाहदेवी माता मंदिर कमेटी