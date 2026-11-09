Hamirpur (Himachal) News: पटाखा स्टाल हटे तो पीछे छोड़ गए कचरे का ढेर

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संवाद न्यूज एजेंसीहमीरपुर। त्योहारी सीजन में पटाखों की बिक्री के लिए चिह्नित किए गए स्थान अब गंदगी की चपेट में हैं। पटाखा स्टाल हटने के बाद इन जगहों पर सफाई नहीं हुई है। जगह-जगह प्लास्टिक के लिफाफे और अन्य कचरा बिखरा पड़ा है। इससे सार्वजनिक स्थलों की स्वच्छता प्रभावित हो रही है।आगजनी की घटनाओं को रोकने और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में सुरक्षा बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने शहर में पटाखों की बिक्री के लिए अलग-अलग स्थान निर्धारित किए थे। इनमें ट्राला यूनियन, बीएसएनएल कार्यालय के पास, गलोड़ अस्पताल के नजदीक, हथली पुल, नालटी चौक से पक्का भरो सड़क पर बावड़ी के पास और नया बस अड्डा शामिल हैं। अब स्टाल हट चुके हैं, लेकिन इन स्थानों से कचरा नहीं उठाया गया है।शहरवासी प्रकाश चंद सेन, रीता शास्त्री और प्रदीप कुमार ने कहा कि स्टाल लगाने के साथ सफाई की जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। उन्होंने नगर निगम से सभी चिह्नित स्थलों पर सफाई करवाने की मांग की है।कोटकर्मचारियों को मौके पर भेजकर सफाई करवाई जा रही है। खुले में कचरा फेंकने और नियमों की अवहेलना करने वाले दुकानदारों पर जुर्माना लगाया जाएगा। -राकेश शर्मा, आयुक्त, नगर निगम हमीरपुर