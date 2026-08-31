Hamirpur (Himachal) News: जिले के तीन परीक्षा केंद्रों में 537 अभ्यर्थियों ने दी नीट-पीजी परीक्षा

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अभ्यर्थियों को सुबह 7 बजे से परीक्षा केंद्रों में प्रवेश दिया गया।नालंदा कॉलेज ऑफ एजूकेशन झनियारी में 230 में से 216, न्यू गुरुकुल पब्लिक सीनियर सेकंडरी स्कूल गोपालनगर पक्का भरो में 140 में से 126 और सेवन स्टार इंटरनेशनल स्कूल बणी में 204 में से 195 अभ्यर्थी परीक्षा में उपस्थित रहे।तीनों केंद्रों पर कुल 574 में से 537 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा दी, जबकि 37 अनुपस्थित रहे। एडीसी अभिषेक कुमार ने कहा कि जिले के तीनों परीक्षा केंद्रों पर नीट-पीजी परीक्षा शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हुई। संवाद