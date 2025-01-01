Hamirpur (Himachal) News: बस्सी गांव के 30 परिवारों को जल्द मिलेगी पेयजल संकट से राहत
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Sat, 17 Oct 2026 01:38 AM IST
विज्ञापन
भोरंज (हमीरपुर)। बस्सी-मनोह सड़क पर स्थित बस्सी गांव के करीब 30 परिवारों को जल्द ही पेयजल संकट से राहत मिलने की उम्मीद है। जल शक्ति विभाग ने गांव में पेयजल पाइप जोड़ने का काम शुरू कर दिया है।
विभाग के अनुसार, आगामी दो से तीन दिनों में घरों में पानी की सप्लाई बहाल कर दी जाएगी। गौरतलब है कि पुरानी पाइपलाइन काट दिए जाने के कारण गांव के घरों में पानी की सप्लाई पूरी तरह ठप हो गई थी।
विभाग पुरानी पाइपलाइन की जगह नई लाइन बिछाने की योजना पर काम कर रहा था, लेकिन नई पाइपलाइन का काम पूरा होने से पहले ही पुरानी लाइन काट दिए जाने से परिवारों को परेशानी झेलनी पड़ी।
विज्ञापन
जल शक्ति विभाग भोरंज के एसडीओ संतोष कुमार ने बताया कि प्रभावित परिवारों को जल्द ही पेयजल उपलब्ध करवाया जाएगा।
विज्ञापन
विभाग के अनुसार, आगामी दो से तीन दिनों में घरों में पानी की सप्लाई बहाल कर दी जाएगी। गौरतलब है कि पुरानी पाइपलाइन काट दिए जाने के कारण गांव के घरों में पानी की सप्लाई पूरी तरह ठप हो गई थी।
विज्ञापन
विभाग पुरानी पाइपलाइन की जगह नई लाइन बिछाने की योजना पर काम कर रहा था, लेकिन नई पाइपलाइन का काम पूरा होने से पहले ही पुरानी लाइन काट दिए जाने से परिवारों को परेशानी झेलनी पड़ी।
विज्ञापन
जल शक्ति विभाग भोरंज के एसडीओ संतोष कुमार ने बताया कि प्रभावित परिवारों को जल्द ही पेयजल उपलब्ध करवाया जाएगा।