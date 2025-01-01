Hamirpur (Himachal) News: बस्सी गांव के 30 परिवारों को जल्द मिलेगी पेयजल संकट से राहत

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विभाग के अनुसार, आगामी दो से तीन दिनों में घरों में पानी की सप्लाई बहाल कर दी जाएगी। गौरतलब है कि पुरानी पाइपलाइन काट दिए जाने के कारण गांव के घरों में पानी की सप्लाई पूरी तरह ठप हो गई थी।विभाग पुरानी पाइपलाइन की जगह नई लाइन बिछाने की योजना पर काम कर रहा था, लेकिन नई पाइपलाइन का काम पूरा होने से पहले ही पुरानी लाइन काट दिए जाने से परिवारों को परेशानी झेलनी पड़ी।जल शक्ति विभाग भोरंज के एसडीओ संतोष कुमार ने बताया कि प्रभावित परिवारों को जल्द ही पेयजल उपलब्ध करवाया जाएगा।