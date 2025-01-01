फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Hamirpur (Himachal) News ›   30 families in Bassi village will soon get relief from the drinking water crisis.

Hamirpur (Himachal) News: बस्सी गांव के 30 परिवारों को जल्द मिलेगी पेयजल संकट से राहत

Sat, 17 Oct 2026 01:38 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Sat, 17 Oct 2026 01:38 AM IST
विज्ञापन
30 families in Bassi village will soon get relief from the drinking water crisis.
बस्सी गांव में पेयजल पाइप को जोड़ते जल शक्ति विभाग के कर्मी। संवाद
भोरंज (हमीरपुर)। बस्सी-मनोह सड़क पर स्थित बस्सी गांव के करीब 30 परिवारों को जल्द ही पेयजल संकट से राहत मिलने की उम्मीद है। जल शक्ति विभाग ने गांव में पेयजल पाइप जोड़ने का काम शुरू कर दिया है।
विज्ञापन

विभाग के अनुसार, आगामी दो से तीन दिनों में घरों में पानी की सप्लाई बहाल कर दी जाएगी। गौरतलब है कि पुरानी पाइपलाइन काट दिए जाने के कारण गांव के घरों में पानी की सप्लाई पूरी तरह ठप हो गई थी।
विज्ञापन

विभाग पुरानी पाइपलाइन की जगह नई लाइन बिछाने की योजना पर काम कर रहा था, लेकिन नई पाइपलाइन का काम पूरा होने से पहले ही पुरानी लाइन काट दिए जाने से परिवारों को परेशानी झेलनी पड़ी।
विज्ञापन
विज्ञापन

जल शक्ति विभाग भोरंज के एसडीओ संतोष कुमार ने बताया कि प्रभावित परिवारों को जल्द ही पेयजल उपलब्ध करवाया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed