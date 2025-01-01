Hamirpur (Himachal) News: टौणी देवी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता-सहायिका के भरे जाएंगे 11 पद

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सीडीपीओ संतोष कौंडल ने बताया कि ग्राम पंचायत टपरे के आंगनबाड़ी केंद्र गब्बा और ग्राम पंचायत भटेड़ के आंगनबाड़ी केंद्र बंदरोह में कार्यकर्ता का एक-एक पद भरा जाएगा।वहीं, सहायिका के पद कंजयाण पंचायत के ढो-1, चंबोह पंचायत के चंबोह-2, ऊहल पंचायत के ऊहल, कक्कड़ पंचायत के कक्कड़, स्वाहल पंचायत के उसली, कोट लांगसा पंचायत के करियाली, गवारडू पंचायत के गवारडू-1, कक्कड़ पंचायत के कक्कड़ नुघाल और नगर निगम हमीरपुर के वार्ड-13 बरोहा के आंगनबाड़ी केंद्र बोहणी-2 में भरे जाएंगे।उन्होंने बताया कि इन पदों के लिए पहले भी आवेदन आमंत्रित किए गए थे, लेकिन अब अधिकतम आय सीमा 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 75 हजार रुपये कर दी गई है। पहले आवेदन कर चुकी महिलाओं को दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।हालांकि, जिन महिलाओं ने पहले अधूरे आवेदन या दस्तावेज जमा करवाए थे, वे दोबारा आवेदन कर सकती हैं। सीडीपीओ ने स्पष्ट किया कि पहले इन पदों के साथ एनआईटी के निकटवर्ती आंगनबाड़ी केंद्र ब्राह्मणी में क्रैच सहायिका के पद के लिए भी आवेदन मांगे गए थे, लेकिन फिलहाल इस पद के लिए आवेदन आमंत्रित नहीं किए जा रहे हैं।उन्होंने बताया कि सभी 11 पदों के लिए साक्षात्कार तीन दिसंबर को सुबह 10 बजे सीडीपीओ कार्यालय टौणी देवी में होंगे।