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शिक्षकों ने दिए स्कूल बैग, वर्दी सिलने को भेजीजल्द उपलब्ध करवाई जाएंगी किताबेंसंवाद न्यूज एजेंसीचंबा। संघणी अग्निकांड ने कई परिवारों से उनका आशियाना ही नहीं, बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी छोटी-बड़ी खुशियां भी छीन लीं। आग की लपटों में स्कूल बैग, किताबें, वर्दी और जूते तक जल गए।शनिवार को लेखराज के दोनों बच्चे पुराने कपड़े पहनकर स्कूल पहुंचे। मन में घर जलने का डर अब भी है, लेकिन पढ़ाई जारी रखने की चाह उन्हें रोज स्कूल तक ले जा रही है।लेखराज का घर स्कूल से करीब 300 मीटर दूर है। अग्निकांड में उनके दोनों बच्चों का पढ़ाई का पूरा सामान राख हो गया। घटना के बाद से बच्चे डरे-सहमे हैं। घर और अपना सामान खोने की पीड़ा के बीच उनके सामने स्कूल जाने की चुनौती भी खड़ी हो गई थी। ऐसे में स्कूल के शिक्षकों ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया। उन्होंने बच्चों को नए स्कूल बैग दिए और वर्दी सिलने के लिए भेज दी है। जल्द ही उन्हें किताबें भी उपलब्ध करवाई जाएंगी। लेखराज ने बताया कि अग्निकांड ने बच्चों का घर और पढ़ाई का जरूरी सामान छीन लिया, लेकिन शिक्षकों की मदद से उन्हें फिर से पढ़ाई शुरू करने का हौसला मिला है।