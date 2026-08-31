Chamba News: वॉलीबाल में सिंगाधार, कबड्डी में प्रियुगल चैंपियन

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संवाद न्यूज एजेंसीसलूणी (चंबा)। सलूणी जोन की अंडर-14 छात्र वर्ग की खेलकूद प्रतियोगिता में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सिंगाधार ने वॉलीबाल और राजकीय हाई स्कूल प्रियुगल ने कबड्डी में पहला स्थान हासिल किया।राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सुंडला में आयोजित प्रतियोगिता में जोन के 43 स्कूलों के 427 खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। समापन समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष एवं विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधि अमित शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की।वॉलीबाल में सिंगाधार की टीम विजेता और जवाहर विद्यालय सलूणी की टीम उपविजेता रही। कबड्डी में प्रियुगल ने प्रथम और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पुखरी ने द्वितीय स्थान हासिल किया। खो-खो में राजकीय हाई स्कूल करवाल विजेता और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय तेलका उपविजेता रहा।बैडमिंटन में पैरामाउंट स्कूल किहार ने प्रथम और जवाहर नवोदय विद्यालय सलूणी ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। कुश्ती में राजकीय हाई स्कूल करवाल ने ओवरऑल विजेता का खिताब अपने नाम किया।समापन समारोह में मुख्य अतिथि अमित शर्मा ने विजेता और उपविजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। उन्होंने खिलाड़ियों को खेलों में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। इस दौरान उन्होंने विद्यालय को अपनी ओर से 11 हजार रुपये देने की घोषणा की। साथ ही विद्यालय में स्टेज निर्माण करवाने की बात भी कही।