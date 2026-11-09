Chamba News: लंबे रूटों पर दौड़ीं बसें, गांवों में राह तकते रह गए ग्रामीण

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लंबे रूट रहे बहाल, लोकल रूटों के यात्रियों को निजी बसों के भरोसे छोड़ गया निगमसंवाद न्यूज एजेंसीचंबा। विश्वकर्मा दिवस पर सोमवार को चंबा डिपो की लोकल रूटों की अनदेखी ग्रामीणों पर भारी पड़ी। चंबा बाजार में जरूरी काम और खरीदारी के लिए पहुंचे लोगों को घर लौटने के लिए दिनभर बसों की राह देखनी पड़ी।चंबा-जम्मुहार, कोलका और पनेला समेत कई रूटों पर दिन के समय बसें नहीं चलीं। निर्धारित समय पर बसें नहीं पहुंचीं तो यात्रियों को मजबूरन निजी बसों का सहारा लेना पड़ा। कुछ रूटों पर निजी बसें भी उपलब्ध नहीं होने से लोगों की परेशानी बढ़ गई।लंबे रूटों पर बसों की आवाजाही जारी रही, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाले मार्गों पर परिवहन व्यवस्था प्रभावित रही। सुबह से दोपहर तक बसों का इंतजार करने के बावजूद यात्रियों को राहत नहीं मिली। जरूरी काम निपटाकर घर लौटने की तैयारी कर चुके लोग बस स्टैंड पर ही अटके रहे। दोपहर के समय चलने वाली कुछ बसों को शाम को रूटों पर भेजा गया। हालांकि, देरी से शुरू हुई इस सेवा का उन यात्रियों को कोई फायदा नहीं मिला, जिन्हें निर्धारित समय पर घर पहुंचना था। उधर, एचआरटीसी के डीडीएम शुगल सिंह ने बताया कि दोपहर के समय चलने वाली कुछ लोकल बसें बंद थीं। इन्हें शाम को संबंधित रूटों पर भेज दिया गया।सुबह घर से बस के निर्धारित समय के अनुसार निकले थे, लेकिन समय पर बस नहीं मिली। काफी देर तक इंतजार किया। जब बस आने की उम्मीद नहीं दिखी तो मजबूरन निजी बस से सफर करना पड़ा। - मनीषा देवीग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए बस ही आवागमन का सबसे बड़ा सहारा है। सोमवार को दिनभर बस का इंतजार करना पड़ा। जरूरी काम से चंबा आए थे, लेकिन घर लौटने के लिए घंटों परेशान होना पड़ा। - सिमरो देवीकोलका रूट पर चलने वाली बस के लिए बस स्टैंड में काफी देर तक खड़े रहे। सड़क पर बस आती दिखाई देती तो घर पहुंचने की उम्मीद जगती, लेकिन संबंधित रूट की बस नहीं आई। शाम को बस भेजने का क्या फायदा। - भींद्रो राम