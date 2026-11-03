Chamba News: सिटी में आज
शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 10:32 AM IST
Updated Wed, 04 Nov 2026 10:32 AM IST
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योगाभ्यास
राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में सुबह 8 बजे स्वयंसेवियों का योगाभ्यास शुरू होगा।
भंडारा
बंसी गोपाल मंदिर चंबा में दोपहर 12 बजे से भंडारा लगाया जाएगा।
खेल
चंबा के चौगान में क्रिकेट प्रतियोगिता के तहत सुबह 9 बजे खज्जियार और सनी इलेवन के बीच मैच होगा।
शिविर
जिले के विभिन्न मतदान केंद्रों को लेकर विशेष जागरूकता शिविर सुबह 10:30 बजे शुरू होंगे।
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राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में सुबह 8 बजे स्वयंसेवियों का योगाभ्यास शुरू होगा।
भंडारा
बंसी गोपाल मंदिर चंबा में दोपहर 12 बजे से भंडारा लगाया जाएगा।
खेल
चंबा के चौगान में क्रिकेट प्रतियोगिता के तहत सुबह 9 बजे खज्जियार और सनी इलेवन के बीच मैच होगा।
शिविर
जिले के विभिन्न मतदान केंद्रों को लेकर विशेष जागरूकता शिविर सुबह 10:30 बजे शुरू होंगे।