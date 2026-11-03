Chamba News: एचपीएसईबी ने व्हाइट टाइगर को 10 रन से हराया

प्रतियोगिता के आयोजन सचिव राजीव सहगल ने बताया कि मुकाबले में एचपीएसईबी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था। एचपीएसईबी ने निर्धारित ओवर में 132 रन बनाए। टीम की ओर से विशाल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए नाबाद 46 रन की पारी खेली, जबकि रंजन ने 21 रन का योगदान दिया। वहीं, व्हाइट टाइगर की ओर से रिशु ने दो विकेट हासिल किए।लक्ष्य का पीछा करने उतरी व्हाइट टाइगर की टीम निर्धारित ओवर में 122 रन ही बना सकी। गेंदबाजी में एचपीएसईबी के भोलू ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए चार विकेट झटके।