Chamba News: आहार विविधता और पौष्टिक खान-पान पर दिया जोर

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जिला कार्यक्रम अधिकारी कमल किशोर शर्मा बताया कि पोषण माह के दौरान जिले में आहार विविधता, प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ, क्षेत्रीय व्यंजन और स्वस्थ खान-पान की आदतों को लेकर व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्रों और स्कूलों में तेल, चीनी और नमक के उचित उपयोग को लेकर जागरूकता सामग्री भी प्रदर्शित की जाएगी। इनमें टेक होम राशन, गर्म पकाए गए भोजन और स्थानीय खाद्य उत्पादों से तैयार पौष्टिक क्षेत्रीय व्यंजनों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों पर विशेष जोर रहेगा। संवाद

चंबा। जिला चंबा में पोषण माह को लेकर करिंया में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।