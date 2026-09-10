Chamba News: मिक्स इलेवन और सलोह की टीम ने जीते मुकाबले

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मिक्स इलेवन ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित ओवरों में 65 रन बनाए। टीम की ओर से विनोद और उमेश ने 15-15 रनों की पारी खेली। सलोह टीम की ओर से कनिक ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए चार विकेट हासिल किए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी सलोह की टीम ने 6 विकेट से मैच अपने नाम कर लिया। टीम की ओर से संजय ने24 और कनिक ने 16 रन बनाए। इस तरह सलोह ने 6 विकेट से मुकाबला अपने नाम किया। यह जानकारी प्रतियोगिता आयोजन सचिव मेजर एससी नैय्यर ने दी। संवाद

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चंबा। ऐतिहासिक चौगान में चल रही वेटरन क्रिकेट प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता के तहत खेले गए मैच में सलोह की टीम ने मिक्स इलेवन को 6 विकेट से हराया।