Chamba News: हरक सिंह मोड़ पर ब्रेक प्रेशर डाउन, ट्रक की मदद से रुकी बस

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घंटों तीखे मोड़ पर खड़ी रही बस, राहगीरों और वाहन चालकों को हुई परेशानीसंवाद न्यूज एजेंसीबनीखेत (चंबा)। बनीखेत बाजार में हरक सिंह मोड़ के पास सोमवार पूर्वाह्न करीब 11:30 बजे पंजाब रोडवेज की बस ब्रेक प्रेशर डाउन होने से अनियंत्रित होकर पीछे लुढ़कने लगी।पठानकोट से चंबा जा रही बस के साथ हुए इस घटनाक्रम में बड़ा हादसा होने से बाल-बाल बचा। संयोग से बस को ओवरटेक कर रहा एक ट्रक उसके पास था, जिसकी मदद से बस पीछे जाते-जाते रुक गई।बस में सवार यात्रियों अनूप कुमार, नीरज कुमार, लक्ष्मण सिंह, सरोज देवी, निक्का राम और सुलेखा आदि ने बताया कि यदि बस समय रहते नहीं रुकती तो वह पीछे की ओर जाकर पैदल राहगीरों और सड़क किनारे स्थित दुकानों को चपेट में ले सकती थी। इससे जानमाल का भारी नुकसान हो सकता था।बस खराब होने के बाद वह तीखे मोड़ के बीच सड़क पर घंटों तक खड़ी रही। इससे राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी हुई और यातायात भी प्रभावित रहा। घटनास्थल के आसपास तीन मॉल, दुकानें, इमारतें, होटल और रेस्तरां हैं। मणिमहेश यात्रा के चलते इन दिनों इस मार्ग पर श्रद्धालुओं और वाहनों की आवाजाही भी बढ़ी हुई है। ऐसे में बस के बीच सड़क खड़े रहने से यातायात दबाव और बढ़ गया।समाचार लिखे जाने तक बस को हटाया नहीं जा सका था। एसडीएम डलहौजी अनिल भारद्वाज ने बताया कि यातायात सुचारु रखने के लिए थाना प्रभारी डलहौजी को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।