Chamba News: दशनामी अखाड़ा की छड़ी बनी डल झील की परंपरा की साक्षी

संवाद न्यूज एजेंसीचंबा। मणिमहेश यात्रा के दौरान दशनामी अखाड़ा की छड़ी पवित्र डल झील पहुंची। छड़ी के साथ पहुंचे साधु-संतों और श्रद्धालुओं ने विधिवत पूजा-अर्चना कर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। धार्मिक अनुष्ठान के बाद श्रद्धालु डल झील तोड़ने की पारंपरिक रस्म के साक्षी बने।इस दौरान हर-हर महादेव और जय भोलेनाथ के जयकारों से डल झील का क्षेत्र गूंज उठा। श्रद्धालुओं ने पवित्र झील में पूजा-अर्चना कर सुख-समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना की। मणिमहेश यात्रा में दशनामी अखाड़ा की छड़ी का विशेष धार्मिक महत्व माना जाता है। देशभर से पहुंचे श्रद्धालु इस धार्मिक अनुष्ठान के साक्षी बने। साधु-संतों और श्रद्धालुओं की मौजूदगी में परंपरागत विधि से पूजा संपन्न होने के बाद डल झील तोड़ने की रस्म निभाई गई।