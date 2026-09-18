Chamba News: मार्च पास्ट, कुश्ती, कबड्डी में मैहला स्कूल का दबदबा

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संवाद न्यूज एजेंसीमैहला (चंबा)। कियाणी में आयोजित अंडर-19 छात्र वर्ग की खंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में मॉडल राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मैहला के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑल ओवर चैंपियनशिप अपने नाम की।विद्यालय के खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में दमखम दिखाते हुए मार्च पास्ट, कुश्ती और कबड्डी में प्रथम स्थान हासिल किया।विभिन्न स्पर्धाओं में खिलाड़ियों के बेहतरीन प्रदर्शन से विद्यालय की टीम प्रतियोगिता में छाई रही। मार्च पास्ट में अनुशासन और तालमेल का परिचय देने के साथ खिलाड़ियों ने कुश्ती और कबड्डी में भी शानदार खेल दिखाया। इन उपलब्धियों के दम पर विद्यालय को प्रतियोगिता की समग्र चैंपियनशिप हासिल हुई।विद्यालय के शारीरिक शिक्षा प्रवक्ता राकेश ठाकुर ने खिलाड़ियों की सफलता पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि विद्यार्थियों की मेहनत, अनुशासन और नियमित अभ्यास का परिणाम है। खिलाड़ियों ने पूरे आत्मविश्वास के साथ प्रतियोगिता में भाग लिया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।प्रतियोगिता के बाद विद्यालय पहुंचने पर प्रधानाचार्य कुलदीप ठाकुर ने विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी। उन्होंने विद्यार्थियों को भविष्य में भी खेलों में इसी लगन के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। साथ ही उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को खेल गतिविधियों के साथ पढ़ाई में भी बेहतर प्रदर्शन करने पर ध्यान देना चाहिए।