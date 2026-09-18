Chamba News: चौगान में श्रद्धालुओं के लिए लगाया भंडारा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Fri, 18 Sep 2026 11:00 PM IST
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चंबा। शहर के चौगान में स्वयंसेवियों की ओर से श्रद्धालुओं और अन्य लोगों के लिए भंडारे का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया।
स्वयंसेवियों ने श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित करने के साथ भंडारे की व्यवस्थाएं संभालीं। सुबह से चौगान में लोगों की आवाजाही रही। स्वयंसेवियों ने श्रद्धालुओं और राहगीरों के लिए बैठने तथा प्रसाद वितरण की व्यवस्था की। लोगों ने कतारबद्ध होकर प्रसाद ग्रहण किया। आयोजन के दौरान स्वयंसेवियों ने सेवा भाव से लोगों को भोजन परोसा। संवाद
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स्वयंसेवियों ने श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित करने के साथ भंडारे की व्यवस्थाएं संभालीं। सुबह से चौगान में लोगों की आवाजाही रही। स्वयंसेवियों ने श्रद्धालुओं और राहगीरों के लिए बैठने तथा प्रसाद वितरण की व्यवस्था की। लोगों ने कतारबद्ध होकर प्रसाद ग्रहण किया। आयोजन के दौरान स्वयंसेवियों ने सेवा भाव से लोगों को भोजन परोसा। संवाद
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