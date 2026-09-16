Chamba News: आरोप... गोदाम तक पहुंचने से पहले ही बंट गया राशन

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

आरसी के पास पहुंची शिकायत के बाद दो अधिकारियों को सौंपी गई पड़ताल, रिपोर्ट के बाद तय होगी कार्रवाईसंवाद न्यूज एजेंसीचंबा। सरकारी राशन लेकर ट्रक चंबा से पांगी के लिए निकला, लेकिन शिकायत ने इसकी मंजिल पर ही सवाल खड़े कर दिए। आरोप है कि निर्धारित गोदाम तक पहुंचने से पहले ही ट्रक में लदे राशन का वितरण कर दिया गया। शिकायत आरसी पांगी तक पहुंचते ही अब पूरी आपूर्ति प्रक्रिया जांच के दायरे में आ गई है।मामले की जांच कॉरपोरेशन के एरिया मैनेजर मंडी और जिला खाद्य आपूर्ति विभाग के निरीक्षक करेंगे। दोनों अधिकारी राशन की ढुलाई से लेकर उसके वितरण तक की प्रक्रिया को खंगालेंगे। यह भी जांचा जाएगा कि राशन निर्धारित गोदाम तक पहुंचा था या नहीं और वितरण में तय नियमों का पालन किया गया अथवा नहीं। हालांकि, शिकायत में लगाए गए आरोप सही हैं या नहीं, यह जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगा।पांगी में 19 ग्राम पंचायतें हैं। इनमें धरवास, धूड़न भटोली, करेल, करियास, किलाड़, कोठी, कुमार, शून, सैचू, सुरल, पुरथी और कुठल समेत अन्य पंचायतें शामिल हैं। क्षेत्र में सरकारी राशन की आपूर्ति चंबा और मंडी से होती है।आरसी पांगी अमनदीप सिंह ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। निष्पक्ष जांच के लिए एरिया मैनेजर मंडी और जिला खाद्य आपूर्ति विभाग के निरीक्षक को जिम्मेदारी दी गई है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगामी कार्रवाई होगी। उधर, निरीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि उन्हें मामले की जानकारी मिली है। वह जल्द पांगी पहुंचकर मौके की जांच करेंगे और रिपोर्ट आरसी पांगी को सौंपेंगे।