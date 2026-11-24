विज्ञापन

कामला और गरनोटा पंचायतों के त्रंगणा, गरनोटा, लाहड़ू, बालू और कामला गांव के किसान मुख्य रूप से धान, गेहूं और विभिन्न प्रकार की सब्जियों की खेती करते हैं। यहां उत्पादित देहरादूनी बासमती चावल का निर्यात भी किया जाता है। सिंचाई सुविधा बेहतर होने से किसानों को पारंपरिक फसलों के साथ नकदी फसलों की पैदावार बढ़ाने के अवसर मिलेंगे। वर्तमान में सिंचाई के लिए खग्गल सिंचाई कूहल के पानी का उपयोग किया जाएगा। चेकबंदी बनने से पानी के बेहतर प्रबंधन और खेतों तक इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।क्षेत्र के किसान कुलभूषण उपमन्यु, माधो राम, सुरेंद्र सिंह, कर्म चंद, भीम सिंह और महिंद्र सिंह खेती-बागवानी से जुड़े हैं। किसान भिंडी, फूलगोभी, फ्रासबीन, बीन्स, टमाटर, मटर और सरसों जैसी फसलें उगाते हैं। वहीं, कामला पंचायत में सेब के पौधे भी रोपित किए गए हैं। ऐसे में सिंचाई सुविधा का विस्तार होने से खेती के साथ बागवानी को भी प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। किसानों का कहना है कि सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध होना खेती की पैदावार बढ़ाने के लिए बेहद जरूरी है। चेकबंदी निर्माण से क्षेत्र के किसानों को लाभ मिलने के साथ कृषि गतिविधियों को नई दिशा मिल सकती है। इससे किसानों की आय बढ़ाने के प्रयासों को भी बल मिलेगा। उधर, जल शक्ति विभाग के कनिष्ठ अभियंता केशव ने बताया कि चेकबंदी निर्माण 20 नवंबर से आरंभ हैं। दो माह के भीतर कार्य पूरा करने का लक्ष्य रहेगा।