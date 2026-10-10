फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Bilaspur News ›   The Red Ribbon Club took the message of HIV prevention to every household.

Bilaspur News: रेड रिबन क्लब ने घर-घर पहुंचाया एचआईवी से बचाव का संदेश

Sat, 10 Oct 2026 11:22 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 11:22 PM IST
विज्ञापन
The Red Ribbon Club took the message of HIV prevention to every household.
दो दिवसीय अभियान में 200 परिवारों से किया संवाद, क्यूआर कोड से सेल्फ रिस्क असेसमेंट की दी जानकारी
विज्ञापन


संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। राजकीय महाविद्यालय बिलासपुर के रेड रिबन क्लब की ओर से शहर के कोसरिया, ओयल, रौड़ा सेक्टर और बाजार क्षेत्र में दो दिवसीय एचआईवी जागरूकता एवं सेल्फ रिस्क असेसमेंट अभियान चलाया गया। प्राचार्य डॉ. पीएस कटवाल की अध्यक्षता में आयोजित इस अभियान के दौरान विद्यार्थियों ने करीब 200 परिवारों तक पहुंचकर एचआईवी संक्रमण से बचाव, सुरक्षित व्यवहार और समय पर जांच के महत्व की जानकारी साझा की।
अभियान के पहले दिन रेड रिबन क्लब की नोडल अधिकारी डॉ. सोनिया ने विद्यार्थियों को अलग-अलग समूहों में बांटा। उन्हें कोसरिया, ओयल और रौड़ा क्षेत्रों में जाकर स्थानीय लोगों से संवाद करने और एचआईवी संक्रमण से संबंधित जानकारी देने की जिम्मेदारी सौंपी गई। विद्यार्थियों ने लोगों को संक्रमण के जोखिमों, बचाव के उपायों और सेल्फ रिस्क असेसमेंट की प्रक्रिया से अवगत करवाया।
विज्ञापन

अभियान के दूसरे दिन विद्यार्थियों ने बिलासपुर के बाजार क्षेत्र में जागरूकता गतिविधियों को आगे बढ़ाया। इस दौरान उन्होंने परिवारों से प्रत्यक्ष संवाद कर एचआईवी से जुड़े सवालों के जवाब दिए। साथ ही लोगों को मोबाइल फोन से क्यूआर कोड स्कैन कर ऑनलाइन सेल्फ रिस्क असेसमेंट पूरा करने के लिए प्रेरित किया। इससे लोग संभावित जोखिमों को समझकर जरूरत पड़ने पर जांच और परामर्श प्राप्त करने के लिए उचित कदम उठा सकते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

विद्यार्थियों ने लोगों को बताया कि सुरक्षित व्यवहार, समय पर एचआईवी जांच, उचित परामर्श और आवश्यक चिकित्सकीय सहायता संक्रमण की रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने दूषित सुइयों को साझा करने से एचआईवी सहित अन्य संक्रमणों का खतरा होने के प्रति भी लोगों को सचेत किया। साथ ही नशे से दूर रहने, स्वस्थ जीवनशैली अपनाने और एचआईवी से जुड़ी सामाजिक भ्रांतियों को दूर करने का संदेश दिया।

इस अभियान का उद्देश्य लोगों तक सही जानकारी पहुंचाकर उन्हें एचआईवी के प्रति जागरूक बनाना और जरूरत पड़ने पर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित करना रहा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed