Bilaspur News: कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ जन आक्रोश पदयात्रा निकालेगी भाजपा

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संवाद न्यूज एजेंसीघुमारवीं (बिलासपुर)। प्रदेश की कांग्रेस सरकार की नीतियों और चुनावी वादों को लेकर भाजपा घुमारवीं मंडल जन आक्रोश पदयात्रा शुरू करेगा। पदयात्रा के दौरान पार्टी कार्यकर्ता गांव-गांव और घर-घर जाकर लोगों से संवाद करेंगे। इस दौरान कांग्रेस की चुनावी गारंटियों और सरकार की नीतियों को लेकर जनता के बीच पार्टी का पक्ष रखा जाएगा। शनिवार को घुमारवीं में आयोजित भाजपा की मंडल स्तरीय बैठक में पदयात्रा की रूपरेखा और रणनीति पर चर्चा की गई।बैठक की अध्यक्षता भाजपा मंडलाध्यक्ष सुरेश ठाकुर ने की। पूर्व खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग मुख्य रूप से उपस्थित रहे, जबकि भाजपा जिला अध्यक्ष कृष्ण लाल चंदेल ने भी बैठक में शिरकत की। बैठक में पार्टी की आगामी गतिविधियों और प्रदेश सरकार की नीतियों को लेकर जनता के बीच जाने की रणनीति तैयार की गई।पूर्व खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा कि भाजपा घुमारवीं मंडल कांग्रेस सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ जन आक्रोश पदयात्रा निकालेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले जनता से कई वादे किए थे, लेकिन अब उन वादों को लेकर लोगों के बीच सवाल उठ रहे हैं।उन्होंने कहा कि पदयात्रा के माध्यम से भाजपा जनता से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाएगी। कार्यकर्ता गांव-गांव और घर-घर जाकर लोगों से संवाद करेंगे तथा चुनाव के दौरान किए गए वादों और सरकार की नीतियों के बारे में जानकारी देंगे। उन्होंने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य आम जनता तक पहुंचना, उनकी समस्याओं को समझना और जनहित से जुड़े मुद्दों को सामने लाना है।राजेंद्र गर्ग ने कहा कि भाजपा विपक्ष की भूमिका निभाते हुए जनता के हितों से जुड़े मुद्दे उठाती रहेगी। बैठक में मंडलाध्यक्ष सुरेश ठाकुर, जिला अध्यक्ष कृष्ण लाल चंदेल सहित पार्टी के अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।