Bilaspur News: सिटी में आज
शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 01:05 AM IST
Updated Sun, 11 Oct 2026 01:05 AM IST
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भंडारा : श्री नयना देवी जी में सुबह 7:00 बजे से भंडारा शुरू होगा।
शिविर: कोठीपुरा स्कूल में सुबह 8:00 बजे से एनएसएस शिविर के तहत विभिन्न गतिविधियां शुरू होंगी।
प्रशिक्षण : बिलासपुर में वार्ड सदस्यों के चौथे बैच के प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन दोपहर 2:00 बजे होगा।
मेला : नम्होल में मेले का समापन शाम 5:00 बजे होगा।
काम की बात: क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर के आपातकालीन कक्ष में विशेषज्ञ चिकित्सक सेवाएं देंगे।
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शिविर: कोठीपुरा स्कूल में सुबह 8:00 बजे से एनएसएस शिविर के तहत विभिन्न गतिविधियां शुरू होंगी।
प्रशिक्षण : बिलासपुर में वार्ड सदस्यों के चौथे बैच के प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन दोपहर 2:00 बजे होगा।
मेला : नम्होल में मेले का समापन शाम 5:00 बजे होगा।
काम की बात: क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर के आपातकालीन कक्ष में विशेषज्ञ चिकित्सक सेवाएं देंगे।