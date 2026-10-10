Bilaspur News: आईटीआई बरठीं में प्रवेश का मौका, 15 अक्तूबर तक होंगे स्पॉट राउंड

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संवाद न्यूज एजेंसीबिलासपुर। निदेशालय तकनीकी शिक्षा, हिमाचल प्रदेश सुंदरनगर के निर्देशानुसार प्रदेश के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश की तिथि बढ़ाकर 15 अक्तूबर कर दी गई है। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) बरठीं में रिक्त सीटों को भरने के लिए 12 से 15 अक्तूबर तक स्पॉट राउंड आयोजित किया जा रहा है।आईटीआई बरठीं के प्रधानाचार्य ने बताया कि संस्थान में एनसीवीटी और एससीवीटी के तहत संचालित वेल्डर और ड्रेस मेकिंग ट्रेड में सीटें रिक्त हैं। इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन प्रवेश पोर्टल पर पंजीकरण करने के बाद आवेदन पत्र का प्रिंट, आवश्यक दस्तावेज और फोटो पहचान पत्र लेकर संस्थान में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो सकते हैं। अभ्यर्थियों को सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक रिपोर्ट करना होगा।उन्होंने बताया कि प्रतिदिन प्राप्त आवेदनों के आधार पर उसी दिन मेरिट सूची तैयार की जाएगी। इसके बाद मेरिट के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया पूरी की जाएगी। स्पॉट राउंड में केवल वही अभ्यर्थी भाग ले सकेंगे, जिन्होंने सत्र 2026 में अब तक किसी भी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश नहीं लिया है। प्रवेश से संबंधित अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा दूरभाष नंबर 9817777781 और 01978-267229 पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।