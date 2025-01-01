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Bilaspur News: बिलासपुर में पीडीएस गोदामों और राशन डिपुओं का औचक निरीक्षण

Thu, 10 Sep 2026 12:00 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 12:00 AM IST
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Surprise inspection of PDS warehouses and ration depots in Bilaspur.
बिलासपुर में थोक गोदाम का निरीक्षण करती खाद्य निदेशक। स्रोत: डीपीआरओ
खाद्य निदेशक ने निहाल के थोक गोदामों और उचित मूल्य की दुकानों का किया औचक निरीक्षण
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समय पर राशन उपलब्ध करवाने के दिए निर्देश

संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत उपभोक्ताओं को खाद्यान्न और अन्य नियंत्रित वस्तुओं की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बुधवार को खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की निदेशक कुमुद सिंह ने बिलासपुर के निहाल क्षेत्र में संचालित थोक गोदामों और उचित मूल्य की दुकानों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने खाद्यान्नों के भंडारण, रखरखाव और वितरण व्यवस्था का जायजा लिया।

निरीक्षण के दौरान निदेशक ने थोक गोदाम प्रभारियों को खाद्यान्नों का सुरक्षित एवं उचित तरीके से भंडारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उपभोक्ताओं को निर्धारित खाद्यान्न और अन्य नियंत्रित वस्तुएं समयबद्ध तरीके से उपलब्ध करवाना विभाग की प्राथमिकता है। उन्होंने जिले के क्षेत्रीय निरीक्षकों को निर्देश दिए कि उपभोक्ताओं को निर्धारित नियंत्रित वस्तुओं की उपलब्धता समय पर सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही खुले बाजार और उचित मूल्य की दुकानों का नियमित औचक निरीक्षण करने को कहा, ताकि उपभोक्ताओं को निर्धारित गुणवत्ता की वस्तुएं मिल सकें और वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता बनी रहे। कुमुद सिंह ने जिला नियंत्रक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले बिलासपुर के कार्यालय का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभागीय कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सभी कार्य निर्धारित समयावधि में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने उपभोक्ताओं से प्राप्त मांगों और शिकायतों का भी समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित करने को कहा। निरीक्षण के दौरान जिला नियंत्रक शीतल शर्मा, खाद्य आपूर्ति अधिकारी पंकज शर्मा और विभागीय निरीक्षक विनोद कुमार भी मौजूद रहे।
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