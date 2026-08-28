Bilaspur News: विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभाव बताए, नशे से दूर रहने का किया आह्वान

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संवाद न्यूज एजेंसीबिलासपुर। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कलोल में विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को नशे से दूर रहकर स्वस्थ और सकारात्मक जीवन अपनाने के लिए प्रेरित किया गया।हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति की सचिव प्रोमिला वासु ने विद्यार्थियों को नशे के व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक दुष्प्रभावों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नशा युवाओं के स्वास्थ्य और भविष्य को नुकसान पहुंचाता है। विद्यार्थियों को शिक्षा और सकारात्मक गतिविधियों पर ध्यान देने के लिए प्रेरित किया गया।ग्राम पंचायत डुडियां की पूर्व प्रधान कुसुम लता ने कविता के माध्यम से विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने का संदेश दिया। समिति के प्रधान सीता राम ने भी विद्यार्थियों से स्वयं नशे से दूर रहने और आसपास के लोगों को इसके खिलाफ जागरूक करने का आह्वान किया।पूर्व बैंक प्रबंधक मंशा राम ने विद्यार्थियों को शिक्षा, अनुशासन और अच्छे संस्कारों को जीवन का आधार बनाने की सलाह दी। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को नशे को ना, स्वस्थ एवं उज्ज्वल भविष्य को हां का संदेश दिया गया। साथ ही नशामुक्त समाज के निर्माण में युवाओं की भूमिका के बारे में बताया गया।विद्यालय के प्रधानाचार्य देशराज पुंडीर ने हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति के पदाधिकारियों और कार्यक्रम में पहुंचे अतिथियों का आभार जताया। उन्होंने विद्यार्थियों से नशे से दूर रहने के साथ समाज में भी नशामुक्ति का संदेश फैलाने की अपील की।