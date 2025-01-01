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Bilaspur News: पोस्टर मेकिंग और भाषण प्रतियोगिता से दिया ओजोन संरक्षण का संदेश

Fri, 18 Sep 2026 12:51 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 12:51 AM IST
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Message of ozone conservation conveyed through poster-making and speech competitions.
बिलासपुर कॉलेज में आयोजित ओजोन दिवस कार्यक्रम में मौजूद विद्यार्थी व स्टाफ। स्रोत: कॉलेज प्रबंध
बिलासपुर कॉलेज में रसायन विभाग ने मनाया विश्व ओजोन दिवस, 70 विद्यार्थियों ने लिया भाग
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संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। राजकीय महाविद्यालय बिलासपुर के रसायन विभाग की ओर से विश्व ओजोन दिवस के उपलक्ष्य पर जागरूकता एवं शैक्षणिक गतिविधियों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. पीएस कटवाल मुख्यातिथि के रूप में उपस्थित रहे।

विभागाध्यक्ष ने इस वर्ष विश्व ओजोन दिवस की थीम शीतल ग्रह के लिए वैश्विक कार्रवाई पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि रसायन प्रयोगशाला में प्रयोग के दौरान रसायनों का उचित एवं सुरक्षित उपयोग करके भी पर्यावरण संरक्षण में योगदान दिया जा सकता है। डॉ. पीएस कटवाल ने विद्यार्थियों को ओजोन परत के महत्व, इसके क्षरण के कारणों और पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की जानकारी दी। उन्होंने विद्यार्थियों से ओजोन परत के संरक्षण के प्रति जागरूक रहने और पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। इस अवसर पर पोस्टर मेकिंग, पावर पॉइंट प्रस्तुतीकरण और भाषण प्रतियोगिताएं करवाई गईं, जिनमें करीब 70 विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतियोगिताओं का मूल्यांकन डॉ. प्रियंका और प्रो. ज्योति बरवाल ने किया। पोस्टर मेकिंग में रिया पहले, सानिया दूसरे और गौरव तीसरे स्थान पर रहे। पावर पॉइंट प्रस्तुतीकरण में अर्श ने पहला और भावना ने दूसरा स्थान हासिल किया। वहीं भाषण प्रतियोगिता में भावना पहले, शगुन दूसरे और सोनाक्षी और कनिका संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहीं। मुख्यातिथि ने विजेता विद्यार्थियों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में डॉ. सुरजीत, डॉ. प्रियंका, डॉ. विजय, डॉ. अरुण कुमार और डॉ. नितेश सहित अन्य प्राध्यापक उपस्थित रहे।
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