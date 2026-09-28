Bilaspur News: सिटी में आज
शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 12:58 AM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 12:58 AM IST
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भंडारा : श्री नयना देवी जी में सुबह 7 : 00 बजे से भंडारा शुरू होगा।
प्रशिक्षण: बिलासपुर में वार्ड सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत दूसरे बैच का प्रशिक्षण सुबह 10:00 बजे से होगा।
खेल: राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला औहर में दोपहर 2: 00 बजे अंडर-19 जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का समापन होगा।
काम की बात: क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ तनुजा अवकाश पर रहेंगी।
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प्रशिक्षण: बिलासपुर में वार्ड सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत दूसरे बैच का प्रशिक्षण सुबह 10:00 बजे से होगा।
खेल: राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला औहर में दोपहर 2: 00 बजे अंडर-19 जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का समापन होगा।
काम की बात: क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ तनुजा अवकाश पर रहेंगी।