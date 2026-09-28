Bilaspur News: भदरोग में तेंदुए की मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत
शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 01:00 AM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 01:00 AM IST
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आबादी के आसपास घूम रहा तेंदुआ, वन विभाग से गश्त बढ़ाने और पिंजरा लगाने की मांग
संवाद न्यूज एजेंसी
घुमारवीं (बिलासपुर)। ग्राम पंचायत सेऊ के गांव भदरोग में तेंदुए की मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत है। ग्रामीणों के अनुसार पिछले कुछ समय से तेंदुआ गांव के आसपास दिखाई दे रहा है। इसके चलते लोग शाम के समय अकेले घर से बाहर निकलने से भी डर रहे हैं। बच्चों और बुजुर्गों को भी अकेले बाहर भेजने से परहेज किया जा रहा है।
ग्रामीणों का कहना है कि तेंदुए के आबादी के आसपास घूमने से पशुपालकों की चिंता भी बढ़ गई है। लोग अपने पशुधन की सुरक्षा को लेकर सतर्क हैं। ग्रामीणों को आशंका है कि तेंदुआ कभी भी किसी अप्रिय घटना का कारण बन सकता है। ग्रामीण वासुदेव, कुलदीप, जोगेंद्र सिंह, रोशन, नीरज, संजय और संदीप आदि ने वन विभाग से क्षेत्र में तेंदुए की गतिविधियों का जायजा लेने और आवश्यक कदम उठाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि गांव में वन विभाग की गश्त बढ़ाई जाए और जरूरत पड़ने पर तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया जाए। ग्रामीणों ने लोगों से भी सतर्क रहने और रात के समय अकेले बाहर नहीं निकलने की अपील की है। उन्होंने वन विभाग से मामले को गंभीरता से लेते हुए जल्द कार्रवाई करने की मांग की, ताकि ग्रामीणों और उनके पशुधन की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
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घुमारवीं (बिलासपुर)। ग्राम पंचायत सेऊ के गांव भदरोग में तेंदुए की मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत है। ग्रामीणों के अनुसार पिछले कुछ समय से तेंदुआ गांव के आसपास दिखाई दे रहा है। इसके चलते लोग शाम के समय अकेले घर से बाहर निकलने से भी डर रहे हैं। बच्चों और बुजुर्गों को भी अकेले बाहर भेजने से परहेज किया जा रहा है।
ग्रामीणों का कहना है कि तेंदुए के आबादी के आसपास घूमने से पशुपालकों की चिंता भी बढ़ गई है। लोग अपने पशुधन की सुरक्षा को लेकर सतर्क हैं। ग्रामीणों को आशंका है कि तेंदुआ कभी भी किसी अप्रिय घटना का कारण बन सकता है। ग्रामीण वासुदेव, कुलदीप, जोगेंद्र सिंह, रोशन, नीरज, संजय और संदीप आदि ने वन विभाग से क्षेत्र में तेंदुए की गतिविधियों का जायजा लेने और आवश्यक कदम उठाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि गांव में वन विभाग की गश्त बढ़ाई जाए और जरूरत पड़ने पर तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया जाए। ग्रामीणों ने लोगों से भी सतर्क रहने और रात के समय अकेले बाहर नहीं निकलने की अपील की है। उन्होंने वन विभाग से मामले को गंभीरता से लेते हुए जल्द कार्रवाई करने की मांग की, ताकि ग्रामीणों और उनके पशुधन की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
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