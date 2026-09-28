Bilaspur News: नम्होल किसान मेले की तैयारियों को लेकर कमेटियां गठित
शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 12:46 AM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 12:46 AM IST
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बैठक में व्यवस्थाओं से लेकर सांस्कृतिक संध्याओं को लेकर भी बनाई रूपरेखा
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। नम्होल में 9 ने 11 अक्तूबर तक आयोजित होने वाले पशु मंडी एवं किसान मेले की तैयारियों को लेकर समिति ने कमर कस ली है। रविवार को मेला मैदान नम्होल में आयोजित बैठक में आयोजन को लेकर विभिन्न जिम्मेदारियां तय की गईं। बैठक की अध्यक्षता समिति अध्यक्ष बाबू राम सिसोदिया ने की।
बैठक में मेला स्थल की व्यवस्थाओं, पशुपालकों और किसानों के लिए सुविधाओं तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के सफल संचालन को लेकर विचार-विमर्श किया गया। समिति ने आयोजन से संबंधित अलग-अलग कमेटियों का गठन कर सदस्यों को जिम्मेदारियां सौंपीं। साथ ही मेले में आने वाले लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने और व्यवस्थाएं सुचारू रखने पर जोर दिया गया। अध्यक्ष बाबू राम सिसोदिया ने कहा कि मेले की तैयारियों को निर्धारित समय में पूरा किया जाएगा। आयोजन को सफल बनाने के लिए समिति के सभी सदस्य मिलकर काम करेंगे। उन्होंने क्षेत्रवासियों, किसानों और पशुपालकों से भी सहयोग की अपील की। इस अवसर पर महासचिव शोभा राम ठाकुर, कोषाध्यक्ष नंद लाल कौंडल, मीडिया प्रभारी सुभाष ठाकुर समेत समिति के पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित रहे।
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संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। नम्होल में 9 ने 11 अक्तूबर तक आयोजित होने वाले पशु मंडी एवं किसान मेले की तैयारियों को लेकर समिति ने कमर कस ली है। रविवार को मेला मैदान नम्होल में आयोजित बैठक में आयोजन को लेकर विभिन्न जिम्मेदारियां तय की गईं। बैठक की अध्यक्षता समिति अध्यक्ष बाबू राम सिसोदिया ने की।
बैठक में मेला स्थल की व्यवस्थाओं, पशुपालकों और किसानों के लिए सुविधाओं तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के सफल संचालन को लेकर विचार-विमर्श किया गया। समिति ने आयोजन से संबंधित अलग-अलग कमेटियों का गठन कर सदस्यों को जिम्मेदारियां सौंपीं। साथ ही मेले में आने वाले लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने और व्यवस्थाएं सुचारू रखने पर जोर दिया गया। अध्यक्ष बाबू राम सिसोदिया ने कहा कि मेले की तैयारियों को निर्धारित समय में पूरा किया जाएगा। आयोजन को सफल बनाने के लिए समिति के सभी सदस्य मिलकर काम करेंगे। उन्होंने क्षेत्रवासियों, किसानों और पशुपालकों से भी सहयोग की अपील की। इस अवसर पर महासचिव शोभा राम ठाकुर, कोषाध्यक्ष नंद लाल कौंडल, मीडिया प्रभारी सुभाष ठाकुर समेत समिति के पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित रहे।
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