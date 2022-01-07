Bilaspur News: पंजाब में नशे के खिलाफ भाजपा निकालेगी विशेष यात्रा, अमित शाह भी होंगे शामिल

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18 से 30 सितंबर तक विशेष यात्रा निकालेगीसंवाद न्यूज एजेंसीश्री नयना देवी जी (बिलासपुर)। पंजाब में नशे के खिलाफ भाजपा 18 से 30 सितंबर तक विशेष यात्रा निकालेगी। इस यात्रा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। यह जानकारी पंजाब भाजपा के जनरल सेक्रेटरी परमिंद्र सिंह बराड़ ने श्री नयना देवी मंदिर में माता के दर्शन के बाद दी।बराड़ ने कहा कि भाजपा ने पंजाब से नशे को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया है। इसके लिए पार्टी की ओर से प्रदेशभर में अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि अभियान को पंजाब की जनता का समर्थन मिल रहा है।उन्होंने कहा कि नशे की समस्या से निपटने के लिए समाज के सभी वर्गों को मिलकर प्रयास करने होंगे। भाजपा इस मुद्दे को लेकर लगातार लोगों के बीच पहुंच रही है और जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। इससे पहले बराड़ ने श्री नयना देवी मंदिर में पूजा-अर्चना की और प्राचीन हवन कुंड में आहुतियां डालीं।बातचीत के दौरान बराड़ ने पंजाब सरकार की ओर से श्री नयना देवी और श्री आनंदपुर साहिब के लिए शुरू की गई निशुल्क धार्मिक यात्रा पर भी सवाल उठाए। उन्होंने यात्रा के लिए लगाई गई बसों में अनियमितताओं के आरोप लगाए। बराड़ ने कहा कि आने वाले समय में प्रदेश में सरकार बदलने वाली है और इन यात्राओं की भी जांच करवाई जाएगी।