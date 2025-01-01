Bilaspur News: दिल्ली में रैंप पर चमकी बिलासपुर की कंचन

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसीबिलासपुर। सदर क्षेत्र के सायर गांव की 30 वर्षीय कंचन कौंडल ने नई दिल्ली में आयोजित सौंदर्य एवं फैशन प्रतियोगिता में कुडोस फेस ऑफ इंडिया 2026 का खिताब अपने नाम किया। तीन अक्तूबर को नई दिल्ली के कैलिस्टा रिजॉर्ट में आयोजित प्रतियोगिता में देशभर से 20 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।एमए तक पढ़ाई कर चुकीं कंचन का ग्रामीण परिवेश से फैशन और मॉडलिंग की दुनिया तक पहुंचने का सफर आसान नहीं रहा। परिवार और जिम्मेदारियों के बीच उन्होंने अपने मॉडलिंग के सपने को जिंदा रखा और लगातार मेहनत करती रहीं। कंचन के पति विपिन कुमार और परिवार ने उनके इस सफर में पूरा सहयोग दिया।कंचन का एक बेटा भी है। पारिवारिक जिम्मेदारियों के बावजूद उन्होंने मॉडलिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ने की कोशिश जारी रखी। नई दिल्ली में आयोजित गैलेगो फैशन वीक के रनवे शो में भी उन्होंने हिस्सा लिया। इसी आयोजन के दौरान उन्हें कुडोस फेस ऑफ इंडिया 2026 के विजेता के रूप में चुना गया।कंचन ने कहा कि परिस्थितियां कितनी भी चुनौतीपूर्ण हों, मेहनत और परिवार का साथ मिले तो सपनों को पूरा किया जा सकता है। वह अब मॉडलिंग और फैशन के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती हैं।