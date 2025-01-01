फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Bilaspur News ›   Bilaspur girl Kanchan shines on the ramp in Delhi

Bilaspur News: दिल्ली में रैंप पर चमकी बिलासपुर की कंचन

Fri, 09 Oct 2026 12:43 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 12:43 AM IST
विज्ञापन
Bilaspur girl Kanchan shines on the ramp in Delhi
कुडोस फेस ऑफ इंडिया कंचन कौंडल।
कुडोस फेस ऑफ इंडिया 2026 का खिताब जीता, परिवार की जिम्मेदारियों के बीच पूरा किया मॉडलिंग का सपना
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। सदर क्षेत्र के सायर गांव की 30 वर्षीय कंचन कौंडल ने नई दिल्ली में आयोजित सौंदर्य एवं फैशन प्रतियोगिता में कुडोस फेस ऑफ इंडिया 2026 का खिताब अपने नाम किया। तीन अक्तूबर को नई दिल्ली के कैलिस्टा रिजॉर्ट में आयोजित प्रतियोगिता में देशभर से 20 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।
एमए तक पढ़ाई कर चुकीं कंचन का ग्रामीण परिवेश से फैशन और मॉडलिंग की दुनिया तक पहुंचने का सफर आसान नहीं रहा। परिवार और जिम्मेदारियों के बीच उन्होंने अपने मॉडलिंग के सपने को जिंदा रखा और लगातार मेहनत करती रहीं। कंचन के पति विपिन कुमार और परिवार ने उनके इस सफर में पूरा सहयोग दिया।
विज्ञापन

कंचन का एक बेटा भी है। पारिवारिक जिम्मेदारियों के बावजूद उन्होंने मॉडलिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ने की कोशिश जारी रखी। नई दिल्ली में आयोजित गैलेगो फैशन वीक के रनवे शो में भी उन्होंने हिस्सा लिया। इसी आयोजन के दौरान उन्हें कुडोस फेस ऑफ इंडिया 2026 के विजेता के रूप में चुना गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

कंचन ने कहा कि परिस्थितियां कितनी भी चुनौतीपूर्ण हों, मेहनत और परिवार का साथ मिले तो सपनों को पूरा किया जा सकता है। वह अब मॉडलिंग और फैशन के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed